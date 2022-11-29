В Бурятии выбрали лучшего воспитателя спецшкол

Им стал педагог Эгитуйской СКОШИ
В Заиграевском районе Бурятии с 21 по 25 ноября прошёл VI республиканский конкурс «Воспитатель года СКОУ РБ – 2022», посвящённый году культурного наследия народов России. Конкурс воспитателей специальных (коррекционных) образовательных учреждений провели на базе Новобрянской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. В мероприятии приняли участие образовательные организации из разных районов Бурятии и города Улан-Удэ.
Конкурс включал следующие испытания: «Интернет-ресурс», воспитательное занятие «Радуга народного творчества», конкурс «Сильное звено или Знаток отечественной культуры», визитная карточка педагога – «Щедра талантами родная сторона».
По итогам конкурса победителями стали:
Гран-при - Юрий Дондокович Раднаев, воспитатель ГБОУ «Эгитуйская СКОШИ»;
Первое место - Елена Аркадьевна Шагдурова, воспитатель ГБОУ «Закаменская СКОШИ»;
Второе место - Надежда Сергеевна Бурдуковская, воспитатель ГБОУ «СКОШ №3» г. Улан-Удэ;
Третье место - Маргарита Витальевна Кокорина, воспитатель ГБОУ «СКОШИ I-II вида» г. Улан-Удэ.
Победителям и призёрам были вручены дипломы и памятные подарки. Об этом сообщает Новобрянская СКОШИ.
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