В Бурятии выбрали лучшего воспитателя спецшкол

Общество, Фото: Новобрянская СКОШИ

Им стал педагог Эгитуйской СКОШИ



В Заиграевском районе Бурятии с 21 по 25 ноября прошёл VI республиканский конкурс «Воспитатель года СКОУ РБ – 2022», посвящённый году культурного наследия народов России. Конкурс воспитателей специальных (коррекционных) образовательных учреждений провели на базе Новобрянской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната. В мероприятии приняли участие образовательные организации из разных районов Бурятии и города Улан-Удэ.



Конкурс включал следующие испытания: «Интернет-ресурс», воспитательное занятие «Радуга народного творчества», конкурс «Сильное звено или Знаток отечественной культуры», визитная карточка педагога – «Щедра талантами родная сторона».



По итогам конкурса победителями стали:

Гран-при - Юрий Дондокович Раднаев, воспитатель ГБОУ «Эгитуйская СКОШИ»;

Первое место - Елена Аркадьевна Шагдурова, воспитатель ГБОУ «Закаменская СКОШИ»;

Второе место - Надежда Сергеевна Бурдуковская, воспитатель ГБОУ «СКОШ №3» г. Улан-Удэ;

Третье место - Маргарита Витальевна Кокорина, воспитатель ГБОУ «СКОШИ I-II вида» г. Улан-Удэ.



Победителям и призёрам были вручены дипломы и памятные подарки. Об этом сообщает Новобрянская СКОШИ.

