Ушёл из жизни почётный гражданин Мухоршибирского района Бурятии

Николаю Цырендашиеву было 87 лет
27 ноября на 88 году ушёл из жизни заслуженный агроном Бурятии, почётный гражданин Мухоршибирского района республики Николай Гармаевич Цырендашиев.
Николай Цырендашиев родился 7 января 1935 года в селе Хошун-Узур. В 1949 году окончил Октябрьскую семилетнюю школу в селе Бар, а в 1952 году получил среднее образование в республиканской бурятской школе №18 города Улан-Удэ.
После окончания агрономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института в 1958 году был направлен в Хоринский район, где работал агрономом, бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Затем по рекомендации Хоринского райкома партии возглавил районную инспекцию по заготовкам и качеству сельхозпродукции.
В 1961 году после соединения Хоринского, Кижингинского и Еравнинского районов было создано территориальное производственное управление, где Николай Гармаевич был назначен главным агрономом. С 1964 по 1970 годы работал главным агрономом совхоза «Кижингинский», затем-секретарём парткома этого совхоза.
В 1972 году по решению Бурятского обкома КПСС Николай Цырендашиев был направлен в Мухоршибирский район на должность председателя колхоза «Знамя Ленина», где проработал до 2010 года.
За свою трудовую деятельность Николай Гармаевич достиг больших трудовых успехов, заслуженно пользовался уважением и авторитетом среди своих коллег, внёс огромный вклад в развитие сельского хозяйства района и республики. За высокие достижения в труде награждён орденом «Знак Почёта» и орденом Дружбы. Имел звание «Заслуженный агроном Республики Бурятия», являлся почётным гражданином Мухоршибирского района.
Николай Гармаевич неоднократно избирался депутатом местного и районного Совета народных депутатов, в 1985 году был избран депутатом и членом президиума Верховного Совета Бурятской АССР. В течение 8 лет являлся членом совета колхозов России, членом аграрного союза России, делегатом всесоюзного съезда АПК, в 1988 году являлся делегатом ХIX всесоюзной партийной конференции.
По его руководством колхоз «Знамя Ленина» стал одним из передовых хозяйств республики, дважды награждался Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, был занесён на республиканскую доску почёта. По итогам 2001 года колхозу присуждена государственная премия Республики Бурятия в области сельского хозяйства.
Николай Гармаевич со своей супругой Галиной Николаевной прожили 63 счастливых года, родили и воспитали троих дочерей. Имеют четверых внуков и троих правнуков.
Свои соболезнования родным и близким Николая Цырендашиева выразили администрация МО «Мухоршибирский район», районный совет депутатов, совет ветеранов района, представители Народного Хурала РБ и Совета Федерации Федерального собрания РФ, коллеги и друзья.
- Светлая память о Николае Гармаевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для нас. Память о нем, как о достойном сыне Тугнуйской долины, будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными, - сообщает администрация Мухоршибирского района.
Прощание с Николаем Цырендашиевым состоятся 1 декабря с 12 до 14 час. по адресу: Мухоршибирский район, у. Хошун- Узур, ул. Ленина, 54.
Ушёл из жизни почётный гражданин Мухоршибирского района Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это зависит от ветра и близости жилья к водоёмам
Но окупятся они только через девять с лишним лет
Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья
Проблемы с автобусами особенно заметны в час пик
Жителей республики этой зимой ждёт ряд нововведений
Подробности создания необычной семьи пообещали рассказать позже
Их жён попросили принести свидетельства о рождении ребятишек в военкоматы
20 единиц коммунальной спецтехники устраняют последствия снегопада
А самые крепкие семьи оказались в Окинском и Закаменском районах
Местные жители считают, что его загадили владельцы ближайших заимок
Точность анализа почти 100%
Зорикто Доржиев рассказал, как создавал единственное произведение в этой технике
Владельцев животных просят следить за ними и не выгуливать где попало
Дашицырен Шоноевич 36 лет проработал в сфере здравоохранения в Курумканском районе
Находку женщина сразу же сдала в Росгвардию