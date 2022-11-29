В Заиграевском районе Бурятии родился 400-й новорождённый

Малыша назвали Глебом



28 ноября в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировано рождения 400-го ребёнка в этом году. 20 ноября в семье Антона Михайловича и Татьяны Александровны родился сын Глеб.



Сотрудники районного отдела поздравили счастливого отца с рождением сына и вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении. Родителям пожелали крепкого здоровья и семейного счастья, а малышу – расти здоровым и счастливым, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



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