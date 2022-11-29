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В Бурятии сельчане озаботились судьбой единственного солёного озера

В Бурятии сельчане озаботились судьбой единственного солёного озера
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители считают, что его загадили владельцы ближайших заимок

Мухоршибирцы бьют тревогу из-за озера Гужир, более известного как Олон-Шибирь. Они уверены, что уникальный водоём оказался под угрозой. Всё потому, что рядом с ним вплотную взялись за развитие сельского хозяйства.

- В районе села Саган-Нур есть озеро Гужир. Кто разрешил построить там две заимки? Единственное в Бурятии солёное озеро загадили, – пожаловались люди в местном вайбер-чате.

В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством районной администрации пояснили: земли вокруг озера относятся к категории земель сельхозназначения и к тому же находятся в общей долевой собственности пайщиков объединения крестьянских хозяйств (ОКХ) «Одон».

- Следовательно, оформить участок в указанном месте возможно путём выдела земельной доли её собственником, – пояснила зампредседателя комитета Екатерина Степанова

Согласно статье 78 Земельного кодекса РФ, сельхозземли могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и занимающимися животноводством, садоводством или огородничеством для собственных нужд, добавили в райадминистрации.

На месте две недели назад побывали представитель Бурприроднадзора и специалист комитета по управлению имуществом. Во время выездного обследования они выяснили, что около озера действительно разместили базы для содержания крупного рогатого скота.

В Бурприроднадзоре пояснили, что Олон-Шибирь не является местом воспроизводства и нереста особо ценных водных биологических ресурсов. Ширина водоохранной зоны озера составляет 50 метров.

- При обследовании установлено, что животноводческие объекты – дворы, стайки, хозяйственные постройки, дома для проживания обслуживающего персонала размещены в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ – за пределами водоохранной и прибрежно-защитной зоны, – отметили в ведомстве. Несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и отходов животноводства, то есть навоза КРС, на берегу не обнаружено.

Для сбора ТКО у водоёма установили железные бочки. Законно ли размещение животноводческих объектов на землях сельскохозяйственного назначения, решат в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Все материалы уже направили туда для проверки и выдачи заключения, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

природа жалоба животные скот

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