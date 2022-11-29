В Улан-Удэ развернётся «Шерстяная сага»

Открытие выставки состоится в первый день зимы
1 декабря в Улан-Удэ откроется культурно-просветительский проект «Эшэгын юртэмсэ – Шерстяная сага» – место войлока в нашем прошлом, настоящем и будущем». Местом проведения выставки станет центр современного искусства «Залуу».
Творческий коллектив из художников, ремесленников, дизайнеров представят гостям проекта возможность познакомиться с уникальным миром войлока с разных сторон, окунуться в историческое прошлое и задуматься о возможных перспективах. Цель проекта – формирование чувства уважения и сопричастности к культурному и историческому наследию, традициям региона, повышение профессионализма мастеров-ремесленников, поиск новых возможностей реализации талантов войлоковаляния.
- Войлок удивителен – на нём спали, рожали, короновали, умирали, спасались от жары и холода, покрывали жилище. Этот чистый, органический материал, являясь неотъемлемой частью истории кочевников, и сегодня демонстрирует неисчерпаемый потенциал. Проект «Эшэгын юртэмсэ» направлен на то, чтобы как можно больше людей смогли оценить своими глазами, руками, так сказать, нюхом исходящее от войлока тепло и заботу, ощутили себя потомками номадов и детьми в колыбели великой степи, – рассказала организатор проекта Ася Лыгденова.
С 3 декабря для жителей города и республики будет работать творческая мастерская, в ходе которой все желающие посетители на специальных мастер-классах смогут сотворить объекты для общей финальной экспозиции выставки под руководством мастериц-ремесленниц Елены Суетиной и Туяны Хумаевой.
За программой мероприятий проекта можно следить в официальном сообществе проекта, там же можно будет записаться на мастер-классы. В программе мероприятий всего проекта «Эшэгын юртэмсэ – Шерстяная сага» запланированы баттл поколений, встреча с представителями Буддийской традиционной Сангхи, творческая лаборатория и этно-подиум с участием локальных дизайнеров, мастеров и ремесленников, создающих изделия из шерсти. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
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В Улан-Удэ развернётся «Шерстяная сага»
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