Жительница Бурятии нашла в лесу ружьё

Жительница Северо-Байкальского района Бурятии принесла в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии оружие. Женщина рассказала, что нашла ружьё в лесу, в нескольких километрах от посёлка Кичера.
Необычную находку женщина сразу отнесла в Росгвардию, за что получила денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей.
- По результатам исследования сданное ружье является огнестрельным гладкоствольным оружием МР-153 12-го калибра 2005 года выпуска. Криминалистической экспертизой установлено, что найденное оружие подпадает под действие постановления правительства Бурятии о возмездной сдаче незаконно хранящегося, либо найденного средства вооружения. Межведомственной комиссией принято решение о выплате денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей за добровольную сдачу незарегистрированного огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная история произошла в сентябре с жителем Хоринского района. Охотник наткнулся на тайник в овраге, где были спрятаны ружьё и составные части к нему. Находку он также принёс росгвардейцам.
Летом фермер из Закаменска добровольно сдал найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол. Тайник с оружием мужчина случайно нашёл, когда перегонял скот.
Справка:
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия.
Вознаграждение выплачивается в зависимости от категории оружия в следующих размерах:
- Боевое ручное стрелковое оружие – 10 000 рублей (за 1 единицу);
- Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);
- Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 - 6000 рублей (за 1 ед.);
- Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);
- Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);
- Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);
- Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).
Подробную информацию о добровольной сдаче оружия и боеприпасов можно получить в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также в центре по адресу: Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, тел. 8 (3012) 379-426, 379-452.