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Бурятский ансамбль завоевал 8 наград на международном конкурсе

Бурятский ансамбль завоевал 8 наград на международном конкурсе
Общество,  Фото:администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Фестиваль проходил с 25 по 28 ноября в Санкт-Петербурге

Артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» из Усть-Ордынского Бурятского округа стали лауреатами первой и второй степени XIV международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств». Об этом рассказала начальник отдела по национальной культуре администрации округа Раиса Шадарова.

Оркестр бурятских народных инструментов под руководством музыкального руководителя Елизаветы Ажуновой стал лауреатом I степени в номинации «Оркестры». Вокальный ансамбль в номинации «Вокальная группа» стал лауреатом II степени. В «Сольном вокале» диплом I степени завоевали Валентина Ободоева, Арюухан Будаева, Сэсэг Лумбунова, II степени – Арсалан Иванов, Цырен Нимаев, Дарижап Таршинаева.

- В составе оркестр бурятских народных инструментов: музыкальный руководитель Елизавета Ажунова, Лариса Намжилова, Марина Батомункуева, Максим Тагангаев, Сэсэг Дондокова, Тумэн Осоров, Сайсу Гомбоева, Баяндай Ертагаев, - сообщает окружная газета «Панорама округа».
Усть-Ордынский Бурятский округ ансамбль фестиваль конкурс

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