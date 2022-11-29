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В Бурятии перекроют движение автотранспорта на двух мостах

В Бурятии перекроют движение автотранспорта на двух мостах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения будут действовать в связи с дорожными работами

В Бурятии вводятся временные ограничения движения транспортных средств на автодорогах общего пользования в связи с дорожными работами на двух мостах через реки Уда и Телья.

До 30 октября 2023 года введены ограничения на мосту через реку Уда на автодороге Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск. Перекрыто 2250 метров. Объезд есть через посёлок Онохой.

С 14 декабря этого года по 30 ноября 2023 года введут ограничения движения транспорта на мосту через реку Телья на км 10+737 автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Будет перекрыто 595 метров трассы. Здесь также будет объезд, сообщает управление региональных автомобильных дорого РБ.
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