В Бурятии перекроют движение автотранспорта на двух мостах

Ограничения будут действовать в связи с дорожными работами



В Бурятии вводятся временные ограничения движения транспортных средств на автодорогах общего пользования в связи с дорожными работами на двух мостах через реки Уда и Телья.



До 30 октября 2023 года введены ограничения на мосту через реку Уда на автодороге Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск. Перекрыто 2250 метров. Объезд есть через посёлок Онохой.



С 14 декабря этого года по 30 ноября 2023 года введут ограничения движения транспорта на мосту через реку Телья на км 10+737 автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. Будет перекрыто 595 метров трассы. Здесь также будет объезд, сообщает управление региональных автомобильных дорого РБ.

