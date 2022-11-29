В Бурятии объявлены победители семейского детского смотра-конкурса

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Коллективы показали свои программы по сохранению культуры старообрядцев



В Бурятии объявлены победители I республиканского смотра-конкурса детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки». Конкурс проходит в рамках Года культурного наследия народов России. Конкурсанты представили концертные, обрядово-игровые и информационно-просветительские программы.



На участие в смотре-конкурсе поступило 98 заявок из Бичурского, Заиграевского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов республики и города Улан-Удэ. Это детские и юношеские творческие коллективы, пропагандирующие культуру старообрядцев (семейских) в республике.



Конкурс проводился по двум основным конкурсным номинациям: «Концертная, обрядово-игровая программа», «Информационно-просветительская программа». В конкурсных программах участники показали образцы музыкально-песенного, словесного, танцевального, обрядового фольклора, инструментальной музыки, традиционных игр.



Призовые места присуждены следующим конкурсантам:



Номинация «Концертная, обрядово-игровая программа»



Возрастная категория от 4 до 7 лет

Диплом лауреата I степени и денежный приз 100 000 рублей – детскому саду «Ласточка», с. Тарбагатай, заведующая Воронина О.Ф.;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 70 000 рублей – детскому фольклорному ансамблю «Черпачата», с. Тарбагатай, руководитель Пласкеева А.Ю.;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 50 000 рублей – детскому саду «Искорка», г. Улан-Удэ, заведующая Коновалова И.К.



Возрастная категория от 8 до 16 лет

Диплом лауреата I степени и денежный приз 100 000 рублей – детскому фольклорному образцовому ансамблю «Васильки», с. Бичура, руководитель Утенков А.С.;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 70 000 рублей – детскому фольклорному образцовому ансамблю «Родничок», с. Большой Куналей, руководитель Горбатых М.В.;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 50 000 рублей – детскому фольклорному ансамблю «Янтарёк», с. Десятниково, руководитель Лаптева Н.Ф.



Номинация «Информационно-просветительская программа»



Возрастная категория от 4 до 7 лет

Диплом лауреата I степени и денежный приз 100 000 рублей – детскому саду «Теремок», с. Бичура, заведующая Фомина А.Г.;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 65 000 рублей – детскому саду №64 «Колокольчик», г. Улан-Удэ, заведующая Мироненко О.В.;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 50 000 рублей – детскому саду «Ласточка», с. Тарбагатай, заведующая Воронина О.Ф.



Возрастная категория от 8 до 16 лет

Диплом лауреата I степени и денежный приз 100 000 рублей – студии народно-художественных промыслов Культурно-досугового центра с. Тарбагатай, руководитель Белоусова Т.П.;

Диплом лауреата II степени и денежный приз 65 000 рублей – детскому фольклорному образцовому ансамблю «Васильки», с. Бичура, руководитель Утенков А.С.;

Диплом лауреата III степени и денежный приз 50 000 рублей – филиалу культурно-досугового центра с. Десятниково, заведующая Хамуева Н. М.



Конкурс детских фотографий «Мой мир»

Диплом I степени и денежный приз 5 000 рублей – Ксения Шматко, с. Тарбагатай;

Диплом II степени и денежный приз 3 500 рублей – Детскому саду №64 «Колокольчик», Улан-Удэ, заведующая Мироненко О.В.;

Диплом III степени и денежный приз 2 500 рублей – Лаврентьевой А.М., г. Улан-Удэ;



Дипломы за участие и поощрительные денежные призы по 1 000 рублей получили: Детский сад «Подснежник», с. Бичура, воспитатель Петрова Т.А.; Арсений Утенков, с. Бичура; Детский сад №64 «Колокольчик», г. Улан-Удэ, воспитатель Павлуцкая А.И.; Детский сад «Колосок», с. Унэгэтэй, заведующая Мартынова Ю.В. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.



