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В Бурятии стартует республиканская акция «Сохраним леса Байкала»

В Бурятии стартует республиканская акция «Сохраним леса Байкала»
Общество,  Фото:pixabay.com
Юные участники призовут жителей республики не рубить ели и сосны для украшения новогоднего праздника

С 1 декабря в Бурятии стартует ежегодная республиканская природоохранная акция «Сохраним леса Байкала», призванная обратить внимание обучающихся всех возрастов на бережное отношение к байкальским лесам. Участниками могут стать учащиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования республики.

Всего в рамках акции запланировано проведение 4 конкурсов. Все конкурсы являются независимыми: обучающиеся могут принимать участие в них как по отдельности, так и в каждом.

Участниками конкурса мастер-классов «Не рубите ёлочку» могут стать учащиеся 1-11 классов. Конкурсантам необходимо разработать и записать на видео мастер-класс по изготовлению экологичной ёлочки или новогодней поделки. Мастер-класс нужно выложить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СохранимЛесаБайкала03 и #НеРубитеЁлочку03 (аккаунт должен быть открытым).

В конкурсе «Лесной патруль» могут участвовать школьные лесничества Бурятии, школьники 7-11 классов, студенты ссузов и вузов до 18 лет. Совместно с сотрудниками лесничеств, лесхозов республики обучающимися проводится разъяснительная работа с населением по бережному обращению с лесными богатствами, а также беседы с учащимися о работе лесничеств и лесхозов, о принципах осуществления мероприятий по лесовосстановлению, об особенностях лесоведения. Фотоотчет (до 15 слайдов) или короткое видео (до 3 мин.) об этих мероприятиях, в свободной форме размещается на сайте учебного заведения или в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СохранимЛесаБайкала03 #ЛеснойПатруль03 (аккаунт должен быть открытым).

Участие в конкурсе поделок «Альтернативная ёлка» могут принять как отдельные учащиеся, так и их объединения в возрастных категориях:
- Дошкольная возрастная категория (3-6 лет);
- Младшая школьная возрастная категория (7-10 лет);
- Средняя школьная возрастная категория (11-14 лет);
- Старшая школьная возрастная категория (15-18 лет);
- Семейная ёлка (совместная работа с родителями).
Работы выполняются с использованием любых материалов: ткани, бумаги, пластика и другие. Могут быть представлены новогодние композиции из природного материала (сухоцветы, коряги, шишки и т.д.). Поделку необходимо предоставить в ресурсный эколого-биологический центр РБ.

Также пройдёт литературный конкурс в следующих номинациях.
Младшая школьная возрастная категория (7-10 лет): «Агит-листовка «Не рубите ёлочку».
Средняя школьная возрастная категория (11-14 лет):
- Сочинения (эссе) на тему «Не рубите ёлочку»;
- Сказки «Зимний лес»;
- Стихи собственного сочинения на тему «Не рубите ёлочку», «Сохраним леса Байкала», «Новогодняя ёлка»;
- Рассказы «В зимнем лесу».

Время проведения акции: с 1 по 30 декабря. Работы принимаются до 26 декабря.

Подробности можно узнать в положении об акции на сайте ресурсного эколого-биологического центра РБ, сообщает пресс-служба центра.

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