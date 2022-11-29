Жителей Бурятии призвали держать собак на привязи

Владельцев животных просят следить за ними и не выгуливать где попало
Управление ветеринарии Бурятии запустило челлендж под названием #Яответственныйхозяин. К нему уже присоединился руководитель учреждения Амгалан Дармаев. Он опубликовал во «ВКонтакте» фото с псом, который сидит в вольере.
- Прошу поддержать челлендж всех, кто за ответственное отношение к своим питомцам – регистрацию, вакцинацию, содержание в вольере, за уменьшение численности безнадзорных животных (стерилизация и кастрация) и безопасность наших детей – выгул собак только в специально отведённых местах, в намордниках и на поводке, – отметил Дармаев.
Он заявил: только объединившись, можно изменить ситуацию с собаками в республике к лучшему. И добавил, что держит свою на привязи.
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Владельцев животных просят следить за ними и не выгуливать где попало
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