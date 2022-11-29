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На главной площади Улан-Удэ собирают большую горку

На главной площади Улан-Удэ собирают большую горку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Металлический каркас уже установлен

На площади Советов в Улан-Удэ собирают большую горку. Она будет состоять из двух больших катушек высотой около четырёх метров.

Подрядная организация уже установила металлический каркас горки, который с прошлой зимы находился на ответственном хранении на базе комбината по благоустройству, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

- Основа конструкции горки сделана из модульных стальных секций, не из пиломатериала. Металлические конструкции прослужат десятилетиями, что позволит ежегодно экономить бюджетные средства, ранее выделяемые на закупку пиломатериала, - отметил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

28 ноября подрядчик начал делать ступеньки из деревянных досок. В ближайшее время бригада начнёт укладывать доски на верхней площадке горки, обшивать скаты, соберет крышу для горки, сделает перила и балясины.

Отметим, для самых маленьких горожан на площади Советов обустроят несколько ледяных горок.

Как сообщал «Байкал-Daily», от традиционного большого ледового городка в этом году власти Улан-Удэ отказались. Сэкономленные 8,5 миллионов рублей перечислят в поддержку участников спецоперации.

горка

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