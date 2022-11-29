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Тхэквондисты соберутся в Улан-Удэ на «Силу Байкала»

Тхэквондисты соберутся в Улан-Удэ на «Силу Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийские соревнования проведут в начале декабря

С 3 по 5 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». Ожидается приезд более 750 спортсменов из разных уголков нашей страны.

Участниками турнира станут не только победители и призёры всероссийских и международных соревнований, но и совсем юные спортсмены, начинающие свои первые шаги в этом деле.

Программа соревнований

3 декабря
9:00 - Выступления спортсменов 2008 года рождения и старше в дисциплинах туль и спарринг
13:00 - Церемония открытия соревнований
17:00 - Завершение первого соревновательного дня

4 декабря
10:00 - Начало второго соревновательного дня. Выступление спортсменов 2017-2009 годов рождения. Личное разбивание досок среди юниоров и взрослых. Специальная техника среди юниоров и взрослых. Командные соревнования

Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Фоторепортаж с прошедших в прошлом году соревнований можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение 6+
тхэквон-до Бурятия всероссийские соревнования спорт Улан-Удэ

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