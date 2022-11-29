Всероссийские соревнования проведут в начале декабря
С 3 по 5 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». Ожидается приезд более 750 спортсменов из разных уголков нашей страны.
Участниками турнира станут не только победители и призёры всероссийских и международных соревнований, но и совсем юные спортсмены, начинающие свои первые шаги в этом деле.
Программа соревнований
3 декабря
9:00 - Выступления спортсменов 2008 года рождения и старше в дисциплинах туль и спарринг
13:00 - Церемония открытия соревнований
17:00 - Завершение первого соревновательного дня
4 декабря
10:00 - Начало второго соревновательного дня. Выступление спортсменов 2017-2009 годов рождения. Личное разбивание досок среди юниоров и взрослых. Специальная техника среди юниоров и взрослых. Командные соревнования
Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Фоторепортаж с прошедших в прошлом году соревнований можно посмотреть здесь.
Возрастное ограничение 6+
Тхэквондисты соберутся в Улан-Удэ на «Силу Байкала»
Общество, Фото:
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