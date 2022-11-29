Родные участников СВО из Бурятии пожаловались на задержку единовременных выплат

Их ещё не получили около 4% мобилизованных
Родные жителей Бурятии, попавших под частичную мобилизацию, пожаловались, что некоторые из них так и не получили единовременные выплаты размером в 150 тысяч рублей. Об этом стало известно во время прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 28 ноября. Люди поинтересовались, в чём причина таких задержек.
Алексей Цыденов сообщил, что деньги пока не получили примерно 4% мобилизованных.
- Это люди, которые ещё не выехали туда (на спецоперацию – прим
.), – уточнил он. – На самом деле возникали вопросы по этим выплатам. Причин несколько. Во-первых, счета оформляли в воинских частях и по многим были технические ошибки – люди не те реквизиты подавали и так далее. Есть ситуации, когда выплата произведена на счёт мобилизованного, а у родственников этих реквизитов просто нет. В таких случаях мы помогаем людям оформить доверенность на пользование счётом. Военнослужащий сам может написать заявление в банк в произвольной форме и попросить предоставить доступ жене или родителям.
После заявление должен заверить командир воинской части, а банк принимает соответствующее решение. Со всеми интересующими вопросами по выплатам родственники мобилизованных могут обратиться на горячую линию по номеру 122. Её запустили
ещё в конце сентября.
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