Спортсменки завоевали 3 медали
24 ноября в Смоленске завершились всероссийские соревнованиях по вольной борьбе среди девушек и юношей до 18 лет, посвящённые памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Владимира Лавриненкова. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов России, а также Беларуси.
Бурятию представляли лидеры сборной. Юные борцы-девушки в очередной раз доказали своё мастерство, завоевав три награды.
- В весовой категории до 53 кг Должон Ц. в борьбе за золотую медаль уступила представительнице Республики Крым Екатерине П. Завоевать бронзовые медали турнира смогли Аяна Ц. в весовой категории до 57 кг и Алина Х. в категории до 69 кг, - отметили в министерстве спорта Бурятии.
Борицы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
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