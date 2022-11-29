Борицы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменки завоевали 3 медали



24 ноября в Смоленске завершились всероссийские соревнованиях по вольной борьбе среди девушек и юношей до 18 лет, посвящённые памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Владимира Лавриненкова. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов России, а также Беларуси.



Бурятию представляли лидеры сборной. Юные борцы-девушки в очередной раз доказали своё мастерство, завоевав три награды.



- В весовой категории до 53 кг Должон Ц. в борьбе за золотую медаль уступила представительнице Республики Крым Екатерине П. Завоевать бронзовые медали турнира смогли Аяна Ц. в весовой категории до 57 кг и Алина Х. в категории до 69 кг, - отметили в министерстве спорта Бурятии.



