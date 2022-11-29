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Глава Бурятии поздравил с днём рождения пенсионерку, следящую за строительством третьего моста

Глава Бурятии поздравил с днём рождения пенсионерку, следящую за строительством третьего моста
Общество, 
Цыденов пообещал вместе с ней прогуляться по новой переправе

Во время прямого эфира с населением 28 ноября глава Бурятии поздравил с днём рождения жительницу Улан-Удэ Эру Яковлевну Максимову. В честь неё предлагали назвать третий мост через Уду.

О том, что пенсионерке исполнилось 87 лет, сообщила её внучка. Девушка рассказала, что бабушка каждый день наблюдает за строительством переправы из своего окна и мечтает пройтись по ней.

Алексей Цыденов с удовольствием согласился передать поздравления пенсионерке.

- Эра Яковлевна, поздравляю вас с днём рождения! Бдите, смотрите, как строится мост. Как только запустится, мы с вами вместе по нему пройдём. В эти дни там уже произошло смыкание – два берега соединились. Но работы, конечно, ещё много. Так что следите зорким взглядом за качеством, чтобы никто там не расслаблялся, – обратился глава Бурятии к нашей землячке.

Ранее «Байкал-Daily» рассказывал, что пожилая женщина живёт неподалёку. Она внимательно наблюдает за тем, как возводят сооружение. Пенсионерку не смущала даже «подпрыгивающая» на кухне посуда, когда на переправе забивали сваи.

Как-то раз Эра Яковлевна даже совершила попытку подняться на ещё недостроенный третий мост.

- Меня близко не подпускают. Один раз хотела зайти, а дяденька выскочил, сказал: «Не, не, не, нельзя бабушка!» Ну ладно, нельзя, издали буду смотреть, – поделилась она.

Именно внучка Ольга предложила назвать мост в честь своей бабушки. Этот вариант даже вынесли на голосование, но в итоге улан-удэнцы выбрали другой вариант – «Талаан», что в переводе с бурятского означает «удача».

Накануне, 28 ноября, строители третьего моста через Уду завершили надвижку второго пролётного строения, соединив таким образом два берега реки.

 

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