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Дороги Улан-Удэ расчищают от снега

Дороги Улан-Удэ расчищают от снега
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ , из архива
Автомобилистов просят пропускать спецтехнику для подсыпки дорог

В ночь на 29 ноября в Улан-Удэ выпало большое количество снега. В преддверии снегопада, накануне вечером комбинат по благоустройству ввёл в учреждении режим повышенной готовности. Сейчас в усиленном режиме подсыпают наиболее опасные участки: крутые спуски, подъёмы, перекрёстки и др.

- Просим водителей быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны, - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.

Парковать транспортные средства необходимо вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт.

- Уважаемые автомобилисты! Просим пропускать дорожную технику комбината по благоустройству во время подсыпки городских дорог, - отметили здесь.

Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
снег

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