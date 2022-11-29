Автомобилистов просят пропускать спецтехнику для подсыпки дорог
В ночь на 29 ноября в Улан-Удэ выпало большое количество снега. В преддверии снегопада, накануне вечером комбинат по благоустройству ввёл в учреждении режим повышенной готовности. Сейчас в усиленном режиме подсыпают наиболее опасные участки: крутые спуски, подъёмы, перекрёстки и др.
- Просим водителей быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны, - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.
Парковать транспортные средства необходимо вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт.
- Уважаемые автомобилисты! Просим пропускать дорожную технику комбината по благоустройству во время подсыпки городских дорог, - отметили здесь.
Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
Дороги Улан-Удэ расчищают от снега
Общество, Фото:
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