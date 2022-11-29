Дороги Улан-Удэ расчищают от снега

Общество, Фото: мэрия Улан-Удэ , из архива

Автомобилистов просят пропускать спецтехнику для подсыпки дорог



В ночь на 29 ноября в Улан-Удэ выпало большое количество снега. В преддверии снегопада, накануне вечером комбинат по благоустройству ввёл в учреждении режим повышенной готовности. Сейчас в усиленном режиме подсыпают наиболее опасные участки: крутые спуски, подъёмы, перекрёстки и др.



- Просим водителей быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких манёвров, не отвлекаться на телефоны, - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.



Парковать транспортные средства необходимо вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи. При возможности использовать для передвижения общественный транспорт.



- Уважаемые автомобилисты! Просим пропускать дорожную технику комбината по благоустройству во время подсыпки городских дорог, - отметили здесь.



Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

