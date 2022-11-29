С нарушением была уволена завхоз
Жительница Джидинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, заявив о нарушении её трудовых прав.
Установлено, что женщина состояла в должности заведующей по хозяйственной части в общеобразовательной школе района. В сентябре она уволена в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. Однако при трудоустройстве срочный трудовой договор с ней не заключался, несмотря на приказ о приёме на работу с указанием срока действия трудовых отношений.
Кроме того, о предстоящем увольнении в письменной форме женщину не уведомили, приказ об увольнении не издан.
- Для устранения выявленных нарушений прокурор района внёс представление директору образовательного учреждения, по результатам рассмотрения которого с работником продолжены трудовые отношения, выплачена заработная плата за период вынужденного прогула, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии директор школы получил прокурорское представление
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