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Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда

Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Неокрепший лёд несёт смертельную опасность

В Бурятии проходит ежегодная профилактическая акция «Тонкий лёд», основная цель которой – минимизация происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд.

Для недопущения происшествий сотрудники МЧС России усиленно патрулируют водоёмы, проверяют традиционные места зимней рыбалки, проводят разъяснительную работу с любителями подлёдной ловли о правилах безопасности, распространяют памятки с мерами предосторожности среди жителей.


На озере Гусиное в Селенгинском районе только начинается ледостав, появляются так называемые забереги, наблюдается вода.

Спасатели напоминают, что на сегодняшний день в зоне риска находятся дети, гуляющие по реке и катающиеся на льду на коньках. Сотрудники чрезвычайного ведомства - частые гости и в общеобразовательных учреждениях района. Со школьниками они проводят обучающие занятия, объясняют об опасности выхода на тонкий лёд, демонстрируют средства спасения (спасательные жилеты, круг, конец Александрова), рассказывают о способах оказания помощи человеку, провалившемуся под лёд.

- В данный момент существует реальная опасность провала людей и техники под лёд. Выходить на лёд акваторий чрезвычайно опасно, это может привести к гибели. Уважаемые родители! Прошу быть бдительными, не отпускайте и не допускайте бесконтрольного нахождения детей вблизи водоёмов. Если вы увидели ребёнка, не пожалейте своего времени и отведите его домой, тем самым, вы спасёте ему жизнь, - обращается старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель Селенгинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Смирнов.



В пресс-службе ведомства отмечают, что для перехода одного идущего человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров. При этом нужно обращать внимание на ледяной покров. Он непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах кустов, камыша. Стоит обращать внимание и на цвет льда, лёд мутного, серого цвета указывает на то, что поверхность неоднородна и впереди небезопасно.

МЧС

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