Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Кубок победителя получила команда города Северобайкальск



В спортивном комплексе «Нева» прошла XII (кустовая) спартакиада ветеранов спорта Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск. В этом году турнир собрал 45 спортсменов, сообщили в администрации Северобайкальска.



Участники соревновались по восьми видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, дартс, штрафные броски, бильярд, стрельба из пневматической винтовки и веселая эстафета.



- Такой заряд энергии сегодня получила, хватит надолго! Вроде уже не молодой но и не старый, но сегодня мы сами себе доказали, что не отстаём от детей и внуков, сказал один из участников соревнований.



- Очень здорово, что есть такое мероприятие, где мы с удовольствием не только посоперничали, но и пообщались. У всех столько радости в глазах, мы как будто помолодели! – поделился эмоциями ещё один участник.



По итогам всех видов соревнований в общекомандном зачете третье место заняла команда Северо-Байкальского района, второе место у команды Муйского района. Сильнейшей в XII (кустовой) Спартакиаде ветеранов спорта стала команда города Северобайкальск, которая получила кубок победителя.

