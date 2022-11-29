29 ноября

28 ноября

Популярное

Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске

Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Кубок победителя получила команда города Северобайкальск

В спортивном комплексе «Нева» прошла XII (кустовая) спартакиада ветеранов спорта Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск. В этом году турнир собрал 45 спортсменов, сообщили в администрации Северобайкальска.

Участники соревновались по восьми видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, дартс, штрафные броски, бильярд, стрельба из пневматической винтовки и веселая эстафета.

- Такой заряд энергии сегодня получила, хватит надолго! Вроде уже не молодой но и не старый, но сегодня мы сами себе доказали, что не отстаём от детей и внуков, сказал один из участников соревнований.

- Очень здорово, что есть такое мероприятие, где мы с удовольствием не только посоперничали, но и пообщались. У всех столько радости в глазах, мы как будто помолодели! – поделился эмоциями ещё один участник.

По итогам всех видов соревнований в общекомандном зачете третье место заняла команда Северо-Байкальского района, второе место у команды Муйского района. Сильнейшей в XII (кустовой) Спартакиаде ветеранов спорта стала команда города Северобайкальск, которая получила кубок победителя. 
спартакиада спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Общество, 29.11.2022
Неокрепший лёд несёт смертельную опасность 
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
Общество, 29.11.2022
Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ
В Улан-Удэ отметят «Праздник новой юрты»
В Улан-Удэ отметят «Праздник новой юрты»
Общество, 29.11.2022
На сцене СКЦ Стеклозавода покажут народный обряд
Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
Общество, 29.11.2022
Кубок победителя получила команда города Северобайкальск
Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля
Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля
Общество, 29.11.2022
Субсидия предоставляется в размере 25% от стоимости автомобиля.
В Улан-Удэ дал концерт пианист из Красноярска Владимир Потапов
В Улан-Удэ дал концерт пианист из Красноярска Владимир Потапов
Общество, 29.11.2022
Его концерт состоялся в колледже искусств
Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате
Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате
Общество, 29.11.2022
Судебные приставы взыскали более 430 тысяч рублей с работодателя-должника
В Бурятии сегодня местами морозы до -30
В Бурятии сегодня местами морозы до -30
Общество, 29.11.2022
В Прибайкалье умеренные снегопады
Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Общество, 28.11.2022
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 28.11.2022
Турнир проведут в трёх дисциплинах
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
Общество, 28.11.2022
Они лишились крыши над головой после умышленного поджога
В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества
В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества
Общество, 28.11.2022
Работы победителей разместят на корвете «Алдар Цыденжапов»
Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах
Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах
Общество, 28.11.2022
 Власти пообещали помочь им с трудоустройством

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^