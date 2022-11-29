Кубок победителя получила команда города Северобайкальск
В спортивном комплексе «Нева» прошла XII (кустовая) спартакиада ветеранов спорта Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск. В этом году турнир собрал 45 спортсменов, сообщили в администрации Северобайкальска.
Участники соревновались по восьми видам спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, дартс, штрафные броски, бильярд, стрельба из пневматической винтовки и веселая эстафета.
- Такой заряд энергии сегодня получила, хватит надолго! Вроде уже не молодой но и не старый, но сегодня мы сами себе доказали, что не отстаём от детей и внуков, сказал один из участников соревнований.
- Очень здорово, что есть такое мероприятие, где мы с удовольствием не только посоперничали, но и пообщались. У всех столько радости в глазах, мы как будто помолодели! – поделился эмоциями ещё один участник.
По итогам всех видов соревнований в общекомандном зачете третье место заняла команда Северо-Байкальского района, второе место у команды Муйского района. Сильнейшей в XII (кустовой) Спартакиаде ветеранов спорта стала команда города Северобайкальск, которая получила кубок победителя.
Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
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