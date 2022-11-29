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Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля

Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля
Общество,  Фото:pixabay.com
Субсидия предоставляется в размере 25% от стоимости автомобиля.

Теперь военнослужащие и члены их семьи получают право на субсидию от государства при участии в программах льготного автокредитования. В рамках этой программы можно купить любую модель LADA и УАЗ, произведенную с 1 декабря 2021 года, стоимостью до 2 млн руб.

Заемщикам предоставляется субсидия на уплату первоначального взноса в размере 25% от стоимости автомобиля, сообщает правительство Бурятии.

Программа подходит для тех, кто:

- проходит срочную военную службу по призыву;
- призван на военную службу по мобилизации;
- проходит военную службу по контракту;
- проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах следственного комитета РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, пограничных органах на территории РФ.

В программе льготного кредитования могут принять участие и члены семьи, дети, родители военнослужащих, а также пенсионеры, ранее проходившие военную службу.

Для оформления льготного автокредита заемщик не должен иметь за последние два года кредитных договоров на приобретение автомобилей, обязуется не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобилей, иметь регистрацию на территории ДФО, и водительское удостоверение.

Минпромторг России возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в РФ с общим бюджетом 20,7 млрд рублей в июле 2022 года.

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