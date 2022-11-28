Стоимость препарата составила почти 60 тысяч рублей
Жительнице Читы отказали в обеспечении жизненно необходимого лекарства для маленького сына-инвалида.
Ребёнок страдает тяжёлым заболеванием и по показаниям врачей нуждается в приёме дорогостоящего лекарственного препарата. Однако медучреждение не обеспечили её сына нужным лекарством. В связи с этим мать ребёнка решила купить лекарство за свои деньги, а позже обратилась в прокуратуру. Сумма препарата составила 57 тысяч рублей.
- Прокуратура направила в суд иск и потребовала от регионального министерства здравоохранения и медицинского центра устранить выявленные нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Вопрос решился до суда. Ребёнка обеспечили нужным лекарством, а женщине возместили потраченную сумму за самостоятельную покупку.
В Чите мама ребёнка-инвалида добилась компенсации за дорогое лекарство
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