Жителей севера Бурятии ужаснуло множество свежих могил на кладбище

Их решили выкопать заранее из-за вечной мерзлоты





Жители Северобайкальска наткнулись на местном кладбище на несколько свежевырытых пустых могил. Они поинтересовались в местном чате, зачем там заранее приготовили места для захоронения людей. Северобайкальцы заявили: такого «безобразия» больше нигде нет.- Почему на городском кладбище опять нарыто так много могил? До каких пор это будет тянуться? Но не было же раньше, в советские времена. Да и в других городах такое не делают. А у нас что это? Людей могилы дожидаются? Почему нет управы на организации, которые это роют. Безобразие только в нашем городе – и так быстро вымирающем, – возмутились они.Оказалось, что всё дело в климате. Председатель комитета по управлению городским хозяйством Алексей Баксаев пояснил: Северобайкальск относится к населённым пунктам, расположенным в районе вечной мерзлоты. Потому рыть могилы для умерших людей зимой затруднительно. Глубина самих захоронений должна составлять полтора метра, а земля глубоко промерзает. Вот их и решили подготовить всё заранее.- Поскольку для копки могилы в зимнее время необходимо делать поджоги грунта для оттаивания почвы, на это затрачивается 72 часа. В день может быть до трёх захоронений, и специализированной службе необходимо предусмотреть возможность своевременно предоставить услугу по погребению умершего гражданина, – цитирует Алексея Баксаева «Северобайкальск-инфо.24/7».