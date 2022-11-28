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Жителей севера Бурятии ужаснуло множество свежих могил на кладбище

Жителей севера Бурятии ужаснуло множество свежих могил на кладбище
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их решили выкопать заранее из-за вечной мерзлоты

Жители Северобайкальска наткнулись на местном кладбище на несколько свежевырытых пустых могил. Они поинтересовались в местном чате, зачем там заранее приготовили места для захоронения людей. Северобайкальцы заявили: такого «безобразия» больше нигде нет.

- Почему на городском кладбище опять нарыто так много могил? До каких пор это будет тянуться? Но не было же раньше, в советские времена. Да и в других городах такое не делают. А у нас что это? Людей могилы дожидаются? Почему нет управы на организации, которые это роют. Безобразие только в нашем городе – и так быстро вымирающем, – возмутились они.

Оказалось, что всё дело в климате. Председатель комитета по управлению городским хозяйством Алексей Баксаев пояснил: Северобайкальск относится к населённым пунктам, расположенным в районе вечной мерзлоты. Потому рыть могилы для умерших людей зимой затруднительно. Глубина самих захоронений должна составлять полтора метра, а земля глубоко промерзает. Вот их и решили подготовить всё заранее.

- Поскольку для копки могилы в зимнее время необходимо делать поджоги грунта для оттаивания почвы, на это затрачивается 72 часа. В день может быть до трёх захоронений, и специализированной службе необходимо предусмотреть возможность своевременно предоставить услугу по погребению умершего гражданина, – цитирует Алексея Баксаева «Северобайкальск-инфо.24/7».
кладбище смерть

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