В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе

Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ



С 23 по 25 декабря в Улан-Удэ разыграют «Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвящённый Дню работника органов безопасности Российской Федерации». Соревнования пройдут в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот».



Соревнования проводятся в командном и личном зачёте среди юношей 2005-2007 годов рождения. Участие в турнире бесплатное.



30 ноября в центре «Патриот» пройдут отборочные соревнования. Сам турнир состоится 24 декабря с 9:00 до 18:00. В 19:00 будут подведены итоги соревнований, говорится в положении о турнире.



Возрастное ограничение 6+

