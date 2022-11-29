Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ
С 23 по 25 декабря в Улан-Удэ разыграют «Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвящённый Дню работника органов безопасности Российской Федерации». Соревнования пройдут в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот».
Соревнования проводятся в командном и личном зачёте среди юношей 2005-2007 годов рождения. Участие в турнире бесплатное.
30 ноября в центре «Патриот» пройдут отборочные соревнования. Сам турнир состоится 24 декабря с 9:00 до 18:00. В 19:00 будут подведены итоги соревнований, говорится в положении о турнире.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неокрепший лёд несёт смертельную опасность
Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ
На сцене СКЦ Стеклозавода покажут народный обряд
Кубок победителя получила команда города Северобайкальск
Субсидия предоставляется в размере 25% от стоимости автомобиля.
Его концерт состоялся в колледже искусств
Он получил награду во время отпуска
Судебные приставы взыскали более 430 тысяч рублей с работодателя-должника
В Прибайкалье умеренные снегопады
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта
Турнир проведут в трёх дисциплинах
Они лишились крыши над головой после умышленного поджога
Работы победителей разместят на корвете «Алдар Цыденжапов»
Михаил Коновалов скончался на 65-м году жизни
Власти пообещали помочь им с трудоустройством