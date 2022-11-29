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В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе

В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ

С 23 по 25 декабря в Улан-Удэ разыграют «Кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств (РСБИ) по практической стрельбе, посвящённый Дню работника органов безопасности Российской Федерации». Соревнования пройдут в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот».

Соревнования проводятся в командном и личном зачёте среди юношей 2005-2007 годов рождения. Участие в турнире бесплатное.

30 ноября в центре «Патриот» пройдут отборочные соревнования. Сам турнир состоится 24 декабря с 9:00 до 18:00. В 19:00 будут подведены итоги соревнований, говорится в положении о турнире.

Возрастное ограничение 6+
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