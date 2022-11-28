В Бурятии назвали количество инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

Санитарный контроль работает постоянно



За 10 месяцев 2022 года при пересечении государственной границы России в Бурятии выявлено девять человек с признаками инфекционных заболеваний. Цифру озвучили в управлении Роспотребнадзора по республике. Отмечается, что во всех случаях проведён специальный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.



Всего с начала года при помощи тепловизионного оборудования сотрудники Роспотребнадзора проверили 119 105 туристов. Из них более 102 тысяч человек – в МАПП «Кяхта», более 10 тысяч человек – в пункте пропуска «Монды» и более шести тысяч – в улан-удэнском аэропорту.



