Санитарный контроль работает постоянно
За 10 месяцев 2022 года при пересечении государственной границы России в Бурятии выявлено девять человек с признаками инфекционных заболеваний. Цифру озвучили в управлении Роспотребнадзора по республике. Отмечается, что во всех случаях проведён специальный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Всего с начала года при помощи тепловизионного оборудования сотрудники Роспотребнадзора проверили 119 105 туристов. Из них более 102 тысяч человек – в МАПП «Кяхта», более 10 тысяч человек – в пункте пропуска «Монды» и более шести тысяч – в улан-удэнском аэропорту.
В Бурятии назвали количество инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ
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