28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии назвали количество инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

В Бурятии назвали количество инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Санитарный контроль работает постоянно

За 10 месяцев 2022 года при пересечении государственной границы России в Бурятии выявлено девять человек с признаками инфекционных заболеваний. Цифру озвучили в управлении Роспотребнадзора по республике. Отмечается, что во всех случаях проведён специальный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Всего с начала года при помощи тепловизионного оборудования сотрудники Роспотребнадзора проверили 119 105 туристов. Из них более 102 тысяч человек – в МАПП «Кяхта», более 10 тысяч человек – в пункте пропуска «Монды» и более шести тысяч – в улан-удэнском аэропорту.

Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
Общество, 28.11.2022
Столица Бурятии победила в престижном федеральном конкурсе, организованном Российской гостиничной ассоциацией
Бурятия не вошла в число «бешеных» регионов
Бурятия не вошла в число «бешеных» регионов
Общество, 28.11.2022
Для предотвращения заболеваемости животных вакцинируют
Ледяной ветер и морозы останутся в Бурятии
Ледяной ветер и морозы останутся в Бурятии
Общество, 28.11.2022
Опубликован прогноз погоды на ближайшие три дня
Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами
Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами
Общество, 28.11.2022
Готовить для них туда отправились несколько жительниц республики

На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
Общество, 28.11.2022
Живые сосны для ёлки возьмут из мест, где их всё равно пришлось бы вырубать
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество, 28.11.2022
Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
Общество, 28.11.2022
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
Общество, 28.11.2022
На ремонт было потрачено 14 млн рублей.
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Общество, 28.11.2022
В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество, 28.11.2022
Горожан приглашают на праздничное открытие катка
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
Общество, 28.11.2022
Животное не испугалось присутствия госинспектора
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Общество, 28.11.2022
Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^