Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса

Столица Бурятии победила в престижном федеральном конкурсе, организованном Российской гостиничной ассоциацией при поддержке министерства экономического развития РФ. В категории «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тысяч до 500 тысяч жителей» победу одержал Улан-Удэ
25 ноября в Москве в центре международной торговли состоялась торжественная церемония награждения победителей. Лучшими городами России для ведения гостиничного бизнеса стали Улан-Удэ, Казань, Тула и Выборг.
Диплом победителя мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову вручил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Мэр Улан-Удэ выразил слова благодарности за признание успехов туристической сферы города и пригласил потенциальных инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице Бурятии.
- Улан-Удэ – это ворота в Байкал. Всего полтора часа езды до ближайшего пляжа, до отелей и турбаз на берегу священного моря. Улан-Удэ – это и ворота в Азию, рядом с нами Монголия, Китай. Но и у нас в регионе очень богатая национальная культура. Мы центр буддизма, шаманизма России, а также у нас сохранилась уникальная, живая культура старообрядцев. В городе есть очень интересные памятники советской архитектуры и даже самая большая голова Ленина в мире. С гордостью назову Улан-Удэ и Бурятию гастрономическим краем. К примеру, наши буузы – национальное бурятское блюдо – стали «Вкусом России». Природа у нас потрясающая: горы, реки, леса, озера, тундра, степи. Есть все виды активного туризма. Приглашаю всех к нам в гости, приезжайте как туристы и как инвесторы, - рассказал Игорь Шутенков о нашем городе.
Ведущая церемонии отметила, что мэр Улан-Удэ так вкусно и увлекательно представляет свой город, что она уже готова завтра сдать свой билет до Твери и поехать в Бурятию.
– Мы видим на конкурсе все более интересные объекты, а вместе с ними знакомимся и с регионами, где они расположены. Профессионалы оценивают отели со своей точки зрения, а гости открывают для себя и новые направления. Национальная гостиничная премия даёт великолепные идеи для путешествий, ведь каждый участник конкурса может сам по себе стать целью поездки для туриста, - подвел итоги премии президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
На конкурс в этом году было подано более 400 заявок из 35 регионов России. После трёх этапов голосования стали известны 38 победителей самого престижного и авторитетного конкурса гостиничной отрасли страны.
Организаторы конкурса отмечают возрастающий с каждым годом интерес к премии со стороны российских гостиниц. Премия проводится ежегодно с 2019 года и традиционно становится одним из самых заметных событий в туристической отрасли страны.
Напомним, что в августе Улан-Удэ стал победителем первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. На создание своего туркода наш город получит 214 млн рублей. На конкурс подали свои проекты 80 городов России с численностью населения до 2 млн жителей, включая города Золотого кольца России. Улан-Удэ занял 17 место по баллам и обошёл такие города, как Иркутск, Калининград, Владивосток, Екатеринбург и другие.
Улан-Удэ стал лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса
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