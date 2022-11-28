Для предотвращения заболеваемости животных вакцинируют
В Бурятии ситуация по бешенству животных является благополучной. Последний случай выявления заболевания был зарегистрирован среди крупного рогатого скота 13 июля 2021 года в Кяхтинском районе, сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии.
Для недопущения бешенства в республике проводятся профилактические вакцинации среди сельскохозяйственных, домашних и диких животных.
С начала года было вакцинировано 24 тысячи голов сельскохозяйственных животных; 80 720 домашних животных; 339 120 диких животных.
По данным федерального центра охраны здоровья животных, за октябрь 2022 года в России обнаружили 59 больных бешенством животных. Наибольшее количество случаев бешенства отмечено среди собак – 15. Также выявлено бешенство у лисиц - 14 случаев, кошек – 13, енотовидные собаки – 5, косули – 2, и хорёк 1 случай.
Кроме того, зарегистрировано пять случаев бешенства среди крупного рогатого скота и четыре случая – среди мелкого рогатого скота.
Наибольшее количество случаев выявлено во Владимирской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской и Тверской областях.
Бурятия не вошла в число «бешеных» регионов
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