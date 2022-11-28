Опубликован прогноз погоды на ближайшие три дня
Начало недели в Бурятии будет морозным и ветреным. Временами столбик термометра опустится до -38 градусов, а порывы ветра достигнут 18 м/с. Подробный прогноз погоды опубликовали синоптики.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 29 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью -25,-30, при снеге повышение к утру до -20,-25, по северу и юго-западу местами -33,-38, днём -15,-22, по северу -23,-28. По среднему и южному Прибайкалью ночью -17,-22, днём -13,-18.
В среду, 30 ноября, переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах ночью до 14, днём 15-18 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -33,-38, по Прибайкалью, центру при облачности и снеге -16,-21, днём -12,-17, местами -21,-26, по крайнему северу -27,-32.
В четверг, 1 декабря, облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью, северу и центру до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -32-37, по Прибайкалью при облачности и снеге -14,-19, днём -11,-16, местами -19,-24, по крайнему северу -27,-32.
Ледяной ветер и морозы останутся в Бурятии
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