В середине недели откроется выставка картин-коллажей
1 декабря в столице Бурятии начнёт работу выставка «Улан-Удэ из лоскутков». Экспозиция в центре современного искусства «Залуу» познакомит гостей с таким видом декоративно-прикладного искусства, как текстильный коллаж, с технологией создания композиций путём наклеивания деталей из тканей (лоскутов) на основу.
- В проекте заложена идея переработки, использования устаревших вещей, применения их в творчестве, в качестве материала для создания картин-коллажей. Любимый город Улан-Удэ будет буквально вырезан и представлен на картинах из лоскутков и кусочков ненужных и выброшенных вещей. В работах обучающихся художественной школы показаны основные достопримечательности и архитектурные памятники города, любимые места отдыха и развлечений горожан, - сообщает пресс-служба центра.
Творческий проект детской художественной школы имени Р. С. Мэрдыгеева «Улан-Удэ из лоскутков» приурочен к тематическому Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Выставка будет работать по 8 декабря.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии покажут «Улан-Удэ из лоскутков»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта
Турнир проведут в трёх дисциплинах
Они лишились крыши над головой после умышленного поджога
Работы победителей разместят на корвете «Алдар Цыденжапов»
Михаил Коновалов скончался на 65-м году жизни
Власти пообещали помочь им с трудоустройством
В середине недели откроется выставка картин-коллажей
Больше всего в республике платят добытчикам полезных ископаемых
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером
Турнир закончился победой борцов Агинского района
Посетить мероприятие приглашают всех желающих
Водопровод появится в селе Гусиное Озеро
Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
В райцентре республики выбрали самое вкусное сало