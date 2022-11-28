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В Бурятии покажут «Улан-Удэ из лоскутков»

В Бурятии покажут «Улан-Удэ из лоскутков»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В середине недели откроется выставка картин-коллажей

1 декабря в столице Бурятии начнёт работу выставка «Улан-Удэ из лоскутков». Экспозиция в центре современного искусства «Залуу» познакомит гостей с таким видом декоративно-прикладного искусства, как текстильный коллаж, с технологией создания композиций путём наклеивания деталей из тканей (лоскутов) на основу.

- В проекте заложена идея переработки, использования устаревших вещей, применения их в творчестве, в качестве материала для создания картин-коллажей. Любимый город Улан-Удэ будет буквально вырезан и представлен на картинах из лоскутков и кусочков ненужных и выброшенных вещей. В работах обучающихся художественной школы показаны основные достопримечательности и архитектурные памятники города, любимые места отдыха и развлечений горожан, - сообщает пресс-служба центра.

Творческий проект детской художественной школы имени Р. С. Мэрдыгеева «Улан-Удэ из лоскутков» приурочен к тематическому Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Выставка будет работать по 8 декабря.

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Бурятия выставка коллаж картина переработка искусство

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