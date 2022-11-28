Живые сосны для ёлки возьмут из мест, где их всё равно пришлось бы вырубать
Монтаж каркаса главной новогодней ёлки завершили на площади Советов, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Работы по новогоднему оформлению главной площади. В ближайшее время специалисты городского лесничества приступят к декорированию металлической конструкции ели живыми соснами. Иx пpивeзyт из Октябрьского участкового лесничества.
Mecта для вырубки деревьев выбрали не случайно – на противопожарных разрывах, в санитарно-защитных зонах линий электропередачи, где это необходимо делать по федеральным нормативным актам.
- Сосны для «новогодней красавицы» мы берём с противопожарных разрывов, из-под линий ЛЭП, где их всё равно пришлось бы вырубать. А теперь oни принесут пользу городу. После новогодних праздников, когда мы ель разберём, эти сосны пойдут на переработку. Весной вся эта мелкая древесная щепа будет использована для мульчирования почвы в качестве источника питательных веществ для городских деревьев и саженцев, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Ёлка высотой 25,5 метров украшает главную площадь Улан-Удэ уже третий год. Главную новогоднюю красавицу украсят около 1000 шаров, которые привезут со складов «Горсвета».
Для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам ёлка выглядит ещё ярче. Также, как и в предыдущие два года, новогодняя красавица будет расположена под «звёздным небом» - более двух тысяч метров гирлянды будет задействовано для монтажа шатра.
На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
Общество, Фото:
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