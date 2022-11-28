Ориентировщица из Бурятии выиграла медаль всероссийских соревнований

Спортсменка стала третьей в лыжной гонке на 2,1 км



27 ноября в Красноярском крае завершились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Зелёные горы» в лыжных дисциплинах. Местом проведения трёхдневного турнира стал город Зеленогорск.



Бронзовую медаль в лыжной гонке – спринте на 2,1 км, в группе «Девушки до 15 лет» заняла ориентировщица из Бурятии Софья М. Юная спортсменка тренируется в спортивной школе №4 города Улан-Удэ у тренера Светланы Ивановой. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

