5 из 7 наград – золотые
С 26 по 27 ноября в городе Иркутск, в ВСК «Солнечный» прошло первенство по плаванию среди спортивных клубов и спортивных школ Иркутской области кубок «Аквастар». В соревнованиях приняли участие пловцы из Бурятии.
Призовые места заняли представители республиканской спортивной школы плавания. Юваль С. завоевал «золото» на дистанциях 50 метров и 100 метров вольным стилем, 100 метров комплексное плавание, а также стал первым в двоеборье.
Марат Б. победил на дистанции 100 метров брассом и выиграл «серебро» на дистанции 50 метров брассом. Таисия Н. взяла «бронзу» на дистанции 100 метров брассом.
Тренируют спортсменов Капитон Захаров и Марк Фиц, сообщает пресс-служба РСШП.
Пловцы Бурятии завоевали 7 медалей в Иркутске
Общество, Фото:
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