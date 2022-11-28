Пловцы Бурятии завоевали 7 медалей в Иркутске

5 из 7 наград – золотые



С 26 по 27 ноября в городе Иркутск, в ВСК «Солнечный» прошло первенство по плаванию среди спортивных клубов и спортивных школ Иркутской области кубок «Аквастар». В соревнованиях приняли участие пловцы из Бурятии.



Призовые места заняли представители республиканской спортивной школы плавания. Юваль С. завоевал «золото» на дистанциях 50 метров и 100 метров вольным стилем, 100 метров комплексное плавание, а также стал первым в двоеборье.



Марат Б. победил на дистанции 100 метров брассом и выиграл «серебро» на дистанции 50 метров брассом. Таисия Н. взяла «бронзу» на дистанции 100 метров брассом.



Тренируют спортсменов Капитон Захаров и Марк Фиц, сообщает пресс-служба РСШП.

