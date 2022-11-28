28 ноября

27 ноября

Популярное

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке Галине Шелковой

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке Галине Шелковой
Общество,  Фото:Русский драмтеатр
Памятная доска установлена в доме, где жила артистка

25 ноября в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке РФ Галине Дмитриевне Шелковой. В доме на проспекте Победы,11 она прожила почти всю свою жизнь. На открытие доски пришли родные Галины Дмитриевны и коллеги из Русского драмтеатра.

- Я всегда смотрел на Галину Дмитриевну, как на обаятельную, увлеченную личность. В спектакле «Три сестры» она была объединяющим центром, актрисой от Бога. Она умела думать на сцене и мысли её были слышны зрителю. В её молчании был крик. Она обладала даром внутренней интеллигентности, - сказал заслуженный деятель искусств России, бывший худрук театра Анатолий Баскаков:

Галина Шелкова родилась в городе Кинешма Ивановской области 28 марта 1941 года. Она танцевала в спектакле «Дон Сезар де Базан» цыганские и испанские танцы и была принята во вспомогательный состав в качестве драматической актрисы Кинешимского театра. В Улан-Удэ Галина Шелкова приехала в 1961 году по приглашению режиссёра Ивана Проханова.

Её первые роли сразу привлекли внимание любителей театрального искусства. А все богатство артистических возможностей раскрылось в: Лауре («Девушка с кувшином» Лопе де Вега), в Аманде («День рождение Терезы» Мдивани), в Зубаржат («Ночь лунного затмения» Карима), в Варюхе («Поднятая целина» Шолохова). Молодая актриса активно ввелась в репертуар, и параллельно закончила заочное отделение Восточно-Сибирского государственного института культуры по специальности режиссура народных театров (1972 году).

Первую награду – медаль «За доблестный труд» и диплом всероссийского фестиваля, посвящённого 100-летию со дня рождения Ленина, Галина Шелкова получила за роль Варюхи в «Поднятой целине».

В 1973 году актриса была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Бур.АССР», а в 1976 году – почётного звания «Народная артистки Бур.АССР». А в 1979 году актрисе было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». В 2000 году получила почетное звание «Народная артистка России».

Ушла из жизни в ноябре 2021 года.



мемориальная доска актеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
Общество, 28.11.2022
Живые сосны для ёлки возьмут из мест, где их всё равно пришлось бы вырубать
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество, 28.11.2022
Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
Общество, 28.11.2022
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
Общество, 28.11.2022
На ремонт было потрачено 14 млн рублей.
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Общество, 28.11.2022
В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество, 28.11.2022
Горожан приглашают на праздничное открытие катка
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
Общество, 28.11.2022
Животное не испугалось присутствия госинспектора
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Общество, 28.11.2022
Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор
Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь
Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь
Общество, 28.11.2022
Для бойцов приобрели необходимые вещи на сумму более полумиллиона рублей
В центре Улан-Удэ всё-таки появится новогодний городок
В центре Улан-Удэ всё-таки появится новогодний городок
Общество, 28.11.2022
Фигуры изо льда изготовят на деньги спонсоров
В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим
В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим
Общество, 28.11.2022
Носить маски теперь придётся в больницах и некоторых соцучреждениях
«Очень страшно»: В пригороде Улан-Удэ лошади запугали людей
«Очень страшно»: В пригороде Улан-Удэ лошади запугали людей
Общество, 28.11.2022
Сельчане заявили, что животные как сумасшедшие выбегают на дорогу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^