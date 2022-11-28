В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке Галине Шелковой

Памятная доска установлена в доме, где жила артистка
25 ноября в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке РФ Галине Дмитриевне Шелковой. В доме на проспекте Победы,11 она прожила почти всю свою жизнь. На открытие доски пришли родные Галины Дмитриевны и коллеги из Русского драмтеатра.
- Я всегда смотрел на Галину Дмитриевну, как на обаятельную, увлеченную личность. В спектакле «Три сестры» она была объединяющим центром, актрисой от Бога. Она умела думать на сцене и мысли её были слышны зрителю. В её молчании был крик. Она обладала даром внутренней интеллигентности, - сказал заслуженный деятель искусств России, бывший худрук театра Анатолий Баскаков:
Галина Шелкова родилась в городе Кинешма Ивановской области 28 марта 1941 года. Она танцевала в спектакле «Дон Сезар де Базан» цыганские и испанские танцы и была принята во вспомогательный состав в качестве драматической актрисы Кинешимского театра. В Улан-Удэ Галина Шелкова приехала в 1961 году по приглашению режиссёра Ивана Проханова.
Её первые роли сразу привлекли внимание любителей театрального искусства. А все богатство артистических возможностей раскрылось в: Лауре («Девушка с кувшином» Лопе де Вега), в Аманде («День рождение Терезы» Мдивани), в Зубаржат («Ночь лунного затмения» Карима), в Варюхе («Поднятая целина» Шолохова). Молодая актриса активно ввелась в репертуар, и параллельно закончила заочное отделение Восточно-Сибирского государственного института культуры по специальности режиссура народных театров (1972 году).
Первую награду – медаль «За доблестный труд» и диплом всероссийского фестиваля, посвящённого 100-летию со дня рождения Ленина, Галина Шелкова получила за роль Варюхи в «Поднятой целине».
В 1973 году актриса была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Бур.АССР», а в 1976 году – почётного звания «Народная артистки Бур.АССР». А в 1979 году актрисе было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». В 2000 году получила почетное звание «Народная артистка России».
Ушла из жизни в ноябре 2021 года.
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о народной артистке Галине Шелковой
Общество, Фото:
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