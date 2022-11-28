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Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами

Раненых бойцов из Бурятии кормят в Москве буузами и голубцами
Общество,  Фото:"Баргузин-инфо"
Готовить для них туда отправились несколько жительниц республики

Военнослужащие из Бурятии, получившие ранения во время спецоперации на Украине, продолжают лечение в госпиталях Москвы. За ними ухаживают землячки, которые специально для этого едут в российскую столицу.

Недавно туда отправились несколько жительниц Баргузинского района. Они приготовили для раненых бойцов буузы, голубцы и салаты и напекли блины и булочки.



В группе «Баргузин-инфо 24/7» рассказали, что женщины из Баргузинской долины поехали в Москву во время отпуска. Они на собственные деньги купили авиабилеты и потом за свой счёт целых две недели приобретали продукты, чтобы радовать военных разнообразными блюдами.

Три дня нашим землячкам помогала общественница из села Хилгана Надежда Бадмаева. А ещё участникам СВО привезли фарш и гостинцы с малой родины – кедровые орехи.



военнослужащие еда буузы

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