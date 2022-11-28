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Дзюдоистки из Бурятии стали призёрами чемпионата России

Дзюдоистки из Бурятии стали призёрами чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсменки заняли третьи места

Трио воспитанников республиканской спортивно-адаптивной школы из Бурятии отличились на чемпионате страны по спорту глухих в дисциплине «дзюдо».

Бронзовые медали главного национального старта завоевали представительницы прекрасного пола: Кристина Селиванова в весовой категории до 63 кг, Туяна Бадмаева в весовой категории до 70 кг и Анна Гнеушева в весовой категории до 78 кг.

Соревнования проходили в Каспийске 25 и 26 ноября. По семь комплектов медалей было разыграно среди мужчин и женщин. Всего в чемпионате приняли участие около 150 спортсменов из 37 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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