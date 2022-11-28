Дзюдоистки из Бурятии стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсменки заняли третьи места



Трио воспитанников республиканской спортивно-адаптивной школы из Бурятии отличились на чемпионате страны по спорту глухих в дисциплине «дзюдо».



Бронзовые медали главного национального старта завоевали представительницы прекрасного пола: Кристина Селиванова в весовой категории до 63 кг, Туяна Бадмаева в весовой категории до 70 кг и Анна Гнеушева в весовой категории до 78 кг.



Соревнования проходили в Каспийске 25 и 26 ноября. По семь комплектов медалей было разыграно среди мужчин и женщин. Всего в чемпионате приняли участие около 150 спортсменов из 37 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

