28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё

В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество,  Фото:pexels.com
Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году

В следующем году в Бурятии планируется приобрести 102 квартир для детей-сирот. На эти цели будет выделено около 270 млн рублей, сообщили сегодня на брифинге.

Приобретением квартир занимается управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», до конца 2022 года планируется приобрести 161 квартиру – на общую сумму более 300 млн рублей. На текущий момент из них выкуплено 145 квартир на сумму более 270 млн.

- Ожидается приобретение ещё 17 жилых помещений. По ним идёт устранение замечаний по результатам межведомственной комиссии. До конца года оставшиеся квартиры будут оплачены и приняты, - рассказала заместитель начальника управления капитального строительства Бурятии Мария Филиппова.

В 2023 году будет приобретено 102 квартиры. Так, в Заиграевском районе сотрудники УКС должны выкупить семь квартир. В Джидинском, Кабанском, Кяхтинском районах выделят по шесть. В Селенгинском и Иволгинском районах – по пять. Сироты из Прибайкальского и Тункинского районов получат по четыре квартиры. Баргузинский, Бичурский, Закаменский, Хоринский районы – по три квартиры. Сиротам из Еравнинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов – по три. В Баунтовском, Курумканском, Муйском, Окинском и Северо-Байкальском районах сиротам достанется по одной квартире. Большинство жилых помещений будет приобретено в Улан-Удэ.

Аукционы на приобретение квартир в следующем году уже запущены. Жителей Бурятии, продающих квартиры, призывают принять участие в торгах.

- Квартира должна быть не менее 26 кв.м. Должна быть обеспечена централизованном отоплением и водоснабжением. Иметь косметический ремонт. Это основные параметры. Дополнительно можно узнать, позвонив на наш телефон, - добавила Мария Филиппова.

Также УКС рассматривает варианты по закупке жилья на первичном рынке. При этом финансирование на эти цели сократилось на более 50 млн рублей по сравнению с 2022 годом.

Однако минсоцзащиты Бурятии запросило 150 млн рублей из республиканского бюджета на выдачу сертификатов для покупки жилья сиротам, достигшим 25-летнего возраста. Это на 60 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Как сообщал «Байкал Daily», закон, дающий право жилищного сертификата на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках, для сирот, в Бурятии был принят в 2021 году. Прежде выдавали только ключи от готовых квартир. Однако, если гражданин достиг 25 лет, имеет стабильную работу и в целом «высокий уровень социализации и сознательности), он может запросить сертификат и приобрести самостоятельно жильё по своему выбору. 
сироты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
На главной площади Улан-Удэ установили каркас ёлки
Общество, 28.11.2022
Живые сосны для ёлки возьмут из мест, где их всё равно пришлось бы вырубать
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество, 28.11.2022
Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей
Общество, 28.11.2022
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови
Общество, 28.11.2022
На ремонт было потрачено 14 млн рублей.
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Жителей Бурятии атаковал свиной грипп
Общество, 28.11.2022
В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
В Улан-Удэ откроется самый большой каток
Общество, 28.11.2022
Горожан приглашают на праздничное открытие катка
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
В Бурятии засняли на видео пасущегося одинокого изюбря
Общество, 28.11.2022
Животное не испугалось присутствия госинспектора
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Общество, 28.11.2022
Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор
Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь
Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь
Общество, 28.11.2022
Для бойцов приобрели необходимые вещи на сумму более полумиллиона рублей
В центре Улан-Удэ всё-таки появится новогодний городок
В центре Улан-Удэ всё-таки появится новогодний городок
Общество, 28.11.2022
Фигуры изо льда изготовят на деньги спонсоров
В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим
В Бурятии отменили детские массовые мероприятия и вернули масочный режим
Общество, 28.11.2022
Носить маски теперь придётся в больницах и некоторых соцучреждениях
«Очень страшно»: В пригороде Улан-Удэ лошади запугали людей
«Очень страшно»: В пригороде Улан-Удэ лошади запугали людей
Общество, 28.11.2022
Сельчане заявили, что животные как сумасшедшие выбегают на дорогу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^