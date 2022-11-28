В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё

Дети-сироты получат больше 100 квартир в 2023 году
В следующем году в Бурятии планируется приобрести 102 квартир для детей-сирот. На эти цели будет выделено около 270 млн рублей, сообщили сегодня на брифинге.
Приобретением квартир занимается управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», до конца 2022 года планируется приобрести 161 квартиру – на общую сумму более 300 млн рублей. На текущий момент из них выкуплено 145 квартир на сумму более 270 млн.
- Ожидается приобретение ещё 17 жилых помещений. По ним идёт устранение замечаний по результатам межведомственной комиссии. До конца года оставшиеся квартиры будут оплачены и приняты, - рассказала заместитель начальника управления капитального строительства Бурятии Мария Филиппова.
В 2023 году будет приобретено 102 квартиры. Так, в Заиграевском районе сотрудники УКС должны выкупить семь квартир. В Джидинском, Кабанском, Кяхтинском районах выделят по шесть. В Селенгинском и Иволгинском районах – по пять. Сироты из Прибайкальского и Тункинского районов получат по четыре квартиры. Баргузинский, Бичурский, Закаменский, Хоринский районы – по три квартиры. Сиротам из Еравнинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов – по три. В Баунтовском, Курумканском, Муйском, Окинском и Северо-Байкальском районах сиротам достанется по одной квартире. Большинство жилых помещений будет приобретено в Улан-Удэ.
Аукционы на приобретение квартир в следующем году уже запущены. Жителей Бурятии, продающих квартиры, призывают принять участие в торгах.
- Квартира должна быть не менее 26 кв.м. Должна быть обеспечена централизованном отоплением и водоснабжением. Иметь косметический ремонт. Это основные параметры. Дополнительно можно узнать, позвонив на наш телефон, - добавила Мария Филиппова.
Также УКС рассматривает варианты по закупке жилья на первичном рынке. При этом финансирование на эти цели сократилось на более 50 млн рублей по сравнению с 2022 годом.
Однако минсоцзащиты Бурятии запросило 150 млн рублей из республиканского бюджета на выдачу сертификатов для покупки жилья сиротам, достигшим 25-летнего возраста. Это на 60 млн рублей больше, чем в 2022 году.
Как сообщал «Байкал Daily», закон, дающий право жилищного сертификата на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках, для сирот, в Бурятии был принят в 2021 году. Прежде выдавали только ключи от готовых квартир. Однако, если гражданин достиг 25 лет, имеет стабильную работу и в целом «высокий уровень социализации и сознательности), он может запросить сертификат и приобрести самостоятельно жильё по своему выбору.
В Бурятии сиротам стали активнее выдавать сертификаты на жильё
Общество, Фото:
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