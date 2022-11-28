На родине Матвея Чойбонова возведут субурган

В Улан-Удэ прошёл вечер памяти народного поэта Бурятии



В центральной городской библиотеке Улан-Удэ прошёл вечер памяти «Но скорее я – частица этих недр и этих вод…», посвящённый 75-летию народного поэта Бурятии Матвея Чойбонова. Мероприятие собрало много почётных гостей. Свои встречи вспоминали представители Народного Хурала, администрации Джидинского района и землячества, школы №40, Табангут-Учетуйского дацана, объединения казаков, журнала «Личность», члены Союза писателей России.



На встрече прозвучали стихи и песни на слова Матвея Чойбонова в исполнении народных артистов Бурятии Болот и Сэсэг Сандиповых, а также земляка-джидинца Виктора Лубсанова. Своим выразительным чтением стихов впечатлили студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского и республиканского бурятского лицея.



Участниками встречи было принято решение возвести субурган на родине Матвея Чойбонова, сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.

