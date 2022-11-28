Гран-при конкурса выиграл студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского
В Бурятии завершился межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени заслуженной артистки России Елены Шараевой. Обладателем гран-при конкурса стал участник номинации «Народное пение», студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского Амгалан Янданов.
Как сообщает пресс-служба колледжа, также победителями и призёрами конкурса стали:
Номинация «Академическое пение»
Вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно)
Лауреат I степени - Миронова Мария Валерьевна, БГАТОиБ им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Лауреат II степени - Якимова Наталья Владимировна, БГАТОиБ им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Лауреат III степени - Барташкин Дмитрий Николаевич, БГАТОиБ им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Дипломант IV степени – Базарсадаева Арюна Саяновна, БГАТОиБ им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Дипломант IV степени – Иванов Чингис Галсанович, БГАТОиБ им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич.
Студенты вузов и ссузов
Лауреат I степени - Маланов Николай Кимович, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Лауреат II степени - Валентина Д., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер Коркина Дарья Леонидовна;
Лауреат II степени - Михаил З., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер Борбоев Баир Эрдэмович;
Лауреат III степени – Надмитов Надмит Дылгырович, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Дипломант IV степени – Цыден Д., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер Пояркова Нина Георгиевна;
Дипломант IV степени - Ульяна Л., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Дипломант V степени –Сэсэг Х., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер з.а. РБ Манжигеев Саян Сергеевич;
Дипломант V степени - Сергей Г., колледж искусств им. П.И. Чайковского, концертмейстер Ерастова Олеся Викторовна.
Номинация «Народное пение»
Исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно)
Лауреат I степени - Полина К., Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, концертмейстер Немлий Виталий Валентинович;
Лауреат II степени - Алтана О., колледж искусств имени П.И. Чайковского;
Лауреат III степени - Туяна Т., колледж искусств имени П.И.Ч айковского, концертмейстер Ойдопов Саян Баясхаланович;
Лауреат III степени - Нарана Д., Городской дворец детского (юношеского) творчества, образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа», концертмейстер Ойдопов Саян Баясхаланович, Ангаева Сэлмэг Георгиевна;
Диплом IV степени - Александра Я., народный фольклорный ансамбль «Хэнгэргэ»;
Диплом IV степени - Алексей Л., ДШИ №13 им. С.С. Манжигеева.
Исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 до 35 лет включительно)
Лауреат I степени - Зусова Ульяна Юрьевна, Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, концертмейстер Немлий Виталий Валентинович;
Лауреат II степени - Покацкая Елена Сергеевна, Мухоршибирская ДШИ;
Лауреат III степени - Будаев Бимба Дашиевич, колледж искусств им. П.И. Чайковского, Ойдопов Саян Баясхаланович;
Диплом IV степени - Шишмарёва Александра Андреевна, народный фольклорный ансамбль «Черёмушки»;
Диплом IV степени - Кислицина Яна Алексеевна, Восточно-Сибирский государственный институт культуры.
В Бурятии завершился межрегиональный конкурс молодых вокалистов
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