В Бурятии прошёл фестиваль тарбагатайского сала

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

В райцентре республики выбрали самое вкусное сало



В Тарбагатайском районе Бурятии прошли фестиваль «Тарбагатайского сала не бывает мало» и традиционная мясная ярмарка.



- С 10 часов утра в субботу возле центральной площади не было свободного места. Продавцы мяса, сала, мёда раскладывали свою продукцию, а нетерпеливые покупатели толпились у машин и прилавков, - сообщает пресс-служба администрации района.



В 11 часов в районном доме культуры стартовал районный конкурс «Тарбагатайского сала не бывает мало». На столах были разные виды солёного, варёного, копчёного сала, поделки из сала, топлёный жир. На конкурс приехали участники из Тарбагатая, Пестерево, Большого Куналея, Хандагатая, Куйтуна и Бурнашево. Конкурсная комиссия оценивала вкусовые качества блюд, оформление и оригинальность идеи. После осмотра столов конкурсной комиссией любой желающий мог отведать тарбагатайского сала.



По итогам конкурса в номинации «Самое вкусное сало, приготовленное по традиционным рецептам» победителем стала Мария Кушнарева из с. Большой Куналей. Второе место в номинации заняла Татьяна Истомина из с. Бурнашево. Третьей была Татьяна Безызвестных из с. Пестерево.



«Лучший рецепт засолки сала» в этом году у Полины Абрамовой из с. Куйтун. Второе место в этой номинации у ТОС «Бурвод» с. Тарбагатай, а третье место досталось Татьяне Истоминой из с. Бурнашево.



В номинации «Самый необычный рецепт приготовления сала» победителем была признана Татьяна Безызвестных из с. Пестерево. Второй была Оксана Антонова из с. Тарбагатай. Призовую тройку замкнула Татьяна Попова из с. Бурнашево.



Татьяна Безызвестных также стала победителем и в номинации «Самая оригинальная поделка из сала». Вновь второе место у Оксаны Антоновой из с. Тарбагатай. Почётное третье место ушло к Веронике Кушнарёвой из с. Большой Куналей.



По окончанию конкурса все участники присоединились к мясной ярмарке, где успешно продали всю свою продукцию. Всего, по словам председателя комитета сельского хозяйства и развития территорий МО «Тарбагатайский район» Сергея Миронова, на мясной ярмарке было продано 5 тонн мясной продукции.

