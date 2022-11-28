В Улан-Удэ отремонтировали здание службы крови









В здании службы крови Бурятии завершили капитальный ремонт.- Здание Бурятской республиканской станции переливания крови, в котором мы сейчас располагаемся, было сдано в эксплуатацию в феврале 1976 года. Наше здание типовое, то есть подходит под все параметры для служб крови России, но ему уже 46 лет, поэтому требовалось в срочном порядке обновить некоторые части. В этом году нам выделили средства из республиканского бюджета, тем самым удалось заменить кровлю главного корпуса, частично электроосвещение, силовое электрооборудование и полностью заменить рабочий лифт (для транспортировки крови и её компонентов), - поделилась главный врач службы крови Бурятии Марина Бутуханова.Средства на капремонт – 14 млн рублей – выделили из бюджета Бурятии.Благодаря выполненному ремонту обеспечены комфортные условия для доноров и работников, безопасность хранения и транспортировки крови и её компонентов, отметили в службе крови.