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В Иркутской области полицейские спасли четырёх человек, которые едва не замёрзли

В Иркутской области полицейские спасли четырёх человек, которые едва не замёрзли
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Иномарка мужчин заглохла по дороге в Иркутск

Помощь четырём людям, которые попали в сложную ситуацию в морозную погоду, оказали полицейские в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На Московском тракте по пути из Ангарска в Иркутск встал автомобиль «Мазда», в которой замерзали четыре человека. Об этом один из них успел сообщили в полицию. Однако сразу после этого абонент пропал, и дозвониться до него уже не получалось.

К предполагаемому месту инцидента тут же направилась машина дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Демешко и лейтенанта полиции Евгения Наумова.

Проехав предполагаемый участок трассы, инспекторы не обнаружили заглохшую «Мазду». Тогда опытные полицейские предположили, что звонивший мог ошибиться и решили проверить старое направление Московского тракта. Там они действительно увидели автомобиль «Мазда Демио», припаркованный у края проезжей части. По обеим сторонам дороги находится лес.

В машине было четверо мужчин, которые рассказали полицейским, что ехали в Иркутск, однако в пути автомобиль заглох, а сотовые телефоны сели. Мужчины около трёх часов пытались самостоятельно завезти технику и сильно замёрзли.

Водителю и его пассажирам полицейские предложили согреться в патрульном автомобиле. Убедившись в том, что на месте подручными средствами отремонтировать автомобиль не получится, офицеры отбуксировали сломанную машину на обочину. Остановив автобус, следовавший по маршруту Ангарск –Иркутск, полицейские договорились, чтобы мужчин отвезли в город, где они смогли бы решить проблему с покупкой запчастей и починкой транспорта.

Спасённые поблагодарили полицейских за оказанную им помощь.

спасение полиция

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