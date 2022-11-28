Иномарка мужчин заглохла по дороге в Иркутск
Помощь четырём людям, которые попали в сложную ситуацию в морозную погоду, оказали полицейские в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На Московском тракте по пути из Ангарска в Иркутск встал автомобиль «Мазда», в которой замерзали четыре человека. Об этом один из них успел сообщили в полицию. Однако сразу после этого абонент пропал, и дозвониться до него уже не получалось.
К предполагаемому месту инцидента тут же направилась машина дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Демешко и лейтенанта полиции Евгения Наумова.
Проехав предполагаемый участок трассы, инспекторы не обнаружили заглохшую «Мазду». Тогда опытные полицейские предположили, что звонивший мог ошибиться и решили проверить старое направление Московского тракта. Там они действительно увидели автомобиль «Мазда Демио», припаркованный у края проезжей части. По обеим сторонам дороги находится лес.
В машине было четверо мужчин, которые рассказали полицейским, что ехали в Иркутск, однако в пути автомобиль заглох, а сотовые телефоны сели. Мужчины около трёх часов пытались самостоятельно завезти технику и сильно замёрзли.
Водителю и его пассажирам полицейские предложили согреться в патрульном автомобиле. Убедившись в том, что на месте подручными средствами отремонтировать автомобиль не получится, офицеры отбуксировали сломанную машину на обочину. Остановив автобус, следовавший по маршруту Ангарск –Иркутск, полицейские договорились, чтобы мужчин отвезли в город, где они смогли бы решить проблему с покупкой запчастей и починкой транспорта.
Спасённые поблагодарили полицейских за оказанную им помощь.
В Иркутской области полицейские спасли четырёх человек, которые едва не замёрзли
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
На ремонт было потрачено 14 млн рублей.
Иномарка мужчин заглохла по дороге в Иркутск
В республике скоро могут активизироваться и COVID-19 и микст-инфекции
Горожан приглашают на праздничное открытие катка
Животное не испугалось присутствия госинспектора
Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор
Для бойцов приобрели необходимые вещи на сумму более полумиллиона рублей
Фигуры изо льда изготовят на деньги спонсоров
Шагдар Мункуев погиб 17 лет назад
Носить маски теперь придётся в больницах и некоторых соцучреждениях
Сельчане заявили, что животные как сумасшедшие выбегают на дорогу
На занятия с утра не пошли младшеклассники
Особенностью этого 91-го театрального сезона театра стал ввод на роль Алдара Цыденжапова молодого артиста Бато Шойнжонова
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса с председателем совета директоров ПАО «ТГК-14» Константином Люльчевым