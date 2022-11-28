В Бурятии не спешат полностью отменять новогодние мероприятия для детей

Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
В республиканском управлении Роспотребнадзора разъяснили ситуацию с новогодними праздниками для маленьких жителей Бурятии. Ранее сообщалось, что в детских организациях порекомендовали ограничить массовые мероприятия
из-за растущей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако о полном их запрете речи сейчас не идёт.
- Всё зависит от эпидемиологической ситуации, – пояснила замглавы управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. – Сейчас только конец ноября. Впереди – ещё практически месяц. Утренники начнутся не раньше, чем через две-три недели. Мы наблюдаем за эпидпроцессом. Полного запрета таких мероприятий пока нет.
Требования остаются прежними – поддержание санитарно-эпидемиологического режима, обеззараживание воздуха, дезинфекция и регулярная влажная уборка помещений.
Отказ от них пока остаётся только рекомендацией
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