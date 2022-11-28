28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу

В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проведут в трёх дисциплинах

Со 2 по 4 декабря в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат и первенство Бурятии по кикбоксингу. Соревнования состоятся в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «кик-лайт». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот», сообщает федерация кикбоксинга РБ.

Программа соревнований

2 декабря
12:00-17:00 – Работа комиссии по допуску участников. Взвешивание
18:00-21:00 – Жеребьёвка

3 декабря
10:00-10:45 – Судейский семинар. Совещание представителей команд
11:00-22:00 – Начало предварительных и полуфинальных поединков
13:00 – Торжественная церемония открытия соревнований

4 декабря
11:00-17:00 – Финальные поединки среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин
17:00 – Награждение победителей и призёров

Возрастное ограничение 6+
кикбоксинг спорт Бурятия чемпионат Бурятии первенство Бурятии первенство чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Общество, 28.11.2022
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 28.11.2022
Турнир проведут в трёх дисциплинах
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
Общество, 28.11.2022
Они лишились крыши над головой после умышленного поджога
В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества
В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества
Общество, 28.11.2022
Работы победителей разместят на корвете «Алдар Цыденжапов»
Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах
Тяжело раненные участники СВО из Бурятии будут преподавать в школах
Общество, 28.11.2022
 Власти пообещали помочь им с трудоустройством
В Бурятии покажут «Улан-Удэ из лоскутков»
В Бурятии покажут «Улан-Удэ из лоскутков»
Общество, 28.11.2022
В середине недели откроется выставка картин-коллажей
Бурятстат: Средняя зарплата перевалила за 50 тысяч рублей
Бурятстат: Средняя зарплата перевалила за 50 тысяч рублей
Общество, 28.11.2022
Больше всего в республике платят добытчикам полезных ископаемых
В Бурятии стартовал конкурс выдающихся личностей
В Бурятии стартовал конкурс выдающихся личностей
Общество, 28.11.2022
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером
В Агинском округе разыграли «Кубок памяти Бадмы Цыренова»
В Агинском округе разыграли «Кубок памяти Бадмы Цыренова»
Общество, 28.11.2022
Турнир закончился победой борцов Агинского района
На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей
На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей
Общество, 28.11.2022
Посетить мероприятие приглашают всех желающих
В селе Бурятии построят сети водоснабжения
В селе Бурятии построят сети водоснабжения
Общество, 28.11.2022
Водопровод появится в селе Гусиное Озеро
Бурятия присоединились к акции «Ёлки России»
Бурятия присоединились к акции «Ёлки России»
Общество, 28.11.2022
Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Чета из Иркутской области отпраздновала 70 лет семейной жизни
Чета из Иркутской области отпраздновала 70 лет семейной жизни
Общество, 28.11.2022
Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
В Бурятии прошёл фестиваль тарбагатайского сала
В Бурятии прошёл фестиваль тарбагатайского сала
Общество, 28.11.2022
В райцентре республики выбрали самое вкусное сало

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^