Турнир проведут в трёх дисциплинах
Со 2 по 4 декабря в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат и первенство Бурятии по кикбоксингу. Соревнования состоятся в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «кик-лайт». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот», сообщает федерация кикбоксинга РБ.
Программа соревнований
2 декабря
12:00-17:00 – Работа комиссии по допуску участников. Взвешивание
18:00-21:00 – Жеребьёвка
3 декабря
10:00-10:45 – Судейский семинар. Совещание представителей команд
11:00-22:00 – Начало предварительных и полуфинальных поединков
13:00 – Торжественная церемония открытия соревнований
4 декабря
11:00-17:00 – Финальные поединки среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин
17:00 – Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
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