В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу

Турнир проведут в трёх дисциплинах



Со 2 по 4 декабря в Улан-Удэ пройдёт открытый чемпионат и первенство Бурятии по кикбоксингу. Соревнования состоятся в дисциплинах: «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «кик-лайт». Местом проведения турнира станет региональный центр единоборств «Патриот», сообщает федерация кикбоксинга РБ.



Программа соревнований



2 декабря

12:00-17:00 – Работа комиссии по допуску участников. Взвешивание

18:00-21:00 – Жеребьёвка



3 декабря

10:00-10:45 – Судейский семинар. Совещание представителей команд

11:00-22:00 – Начало предварительных и полуфинальных поединков

13:00 – Торжественная церемония открытия соревнований



4 декабря

11:00-17:00 – Финальные поединки среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин

17:00 – Награждение победителей и призёров



Возрастное ограничение 6+

