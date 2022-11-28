На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей

Посетить мероприятие приглашают всех желающих



В рамках проекта «Олимпийские стрелы Бурятии» в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в региональном центре стрельбы из лука. Всех желающих приглашают на лукодром 1 декабря с 17 до 19 часов.



Взрослые и дети смогут пострелять из классического и национального луков, а также сфотографироваться со знаменитыми спортсменами и тренерами. Кроме этого, они получат информацию из первых рук о спортивных школах города, местах занятий, тренерах, условиях обучения и т.д. Также состоится запись на секции или индивидуальные занятия.



- Ждём вас в спортивной форме, с собой иметь сменную обувь, - сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.



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