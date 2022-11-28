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На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей

На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посетить мероприятие приглашают всех желающих

В рамках проекта «Олимпийские стрелы Бурятии» в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в региональном центре стрельбы из лука. Всех желающих приглашают на лукодром 1 декабря с 17 до 19 часов.

Взрослые и дети смогут пострелять из классического и национального луков, а также сфотографироваться со знаменитыми спортсменами и тренерами. Кроме этого, они получат информацию из первых рук о спортивных школах города, местах занятий, тренерах, условиях обучения и т.д. Также состоится запись на секции или индивидуальные занятия.

- Ждём вас в спортивной форме, с собой иметь сменную обувь, - сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.

Возрастное ограничение 0+
лукодром Бурятия Улан-Удэ стрельба из лука спорт день открытых дверей

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