Посетить мероприятие приглашают всех желающих
В рамках проекта «Олимпийские стрелы Бурятии» в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в региональном центре стрельбы из лука. Всех желающих приглашают на лукодром 1 декабря с 17 до 19 часов.
Взрослые и дети смогут пострелять из классического и национального луков, а также сфотографироваться со знаменитыми спортсменами и тренерами. Кроме этого, они получат информацию из первых рук о спортивных школах города, местах занятий, тренерах, условиях обучения и т.д. Также состоится запись на секции или индивидуальные занятия.
- Ждём вас в спортивной форме, с собой иметь сменную обувь, - сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
Возрастное ограничение 0+
На лукодроме Улан-Удэ состоится День открытых дверей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В середине недели откроется выставка картин-коллажей
Кандидатура должна обладать патриотическим настроем и желанием мотивировать своим примером
Турнир закончился победой борцов Агинского района
Посетить мероприятие приглашают всех желающих
Водопровод появится в селе Гусиное Озеро
Мастера республики создадут новогодние украшения с бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами
Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
В райцентре республики выбрали самое вкусное сало
Педагог стала третьей в номинации «Учитель-новатор»
В Улан-Удэ прошёл вечер памяти народного поэта Бурятии
5 из 7 наград – золотые
Гран-при конкурса выиграл студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Спортсменка стала третьей в лыжной гонке на 2,1 км
Спортсменки заняли третьи места
На участие заявлены 16 фильмов