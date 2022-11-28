Чета из Иркутской области отпраздновала 70 лет семейной жизни

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году



70-летний юбилей семейной жизни супругов Гантимуровых Михаила Степановича и Людмилы Михайловны отметили в Зиминском районе Иркутской области.



Познакомились будущие супруги в 1952 году на вечеринке у друзей. Он проводил её домой и уже через две недели молодые люди подали заявление в ЗАГС.



Михаил Степанович для Зиминского района и города Зимы личность очень известная и значимая. Более 40 лет своей жизни он посвятил становлению и развитию сельского хозяйства в Зиминском районе, работал директором совхоза «Зиминский». Является кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени, ветераном труда, почётным хлеборобом Зиминского района.



Всегда рядом с ним была и поддерживала во всём любимая жена. Людмила Михайловна работала в Зиминском райисполкоме, затем в Услонском сельском совете Зиминского района, имеет множество наград. Награждена медалью Материнства II степени, ветеран труда. Супруги всю жизнь держали большое крепкое хозяйство: коров, кур, свиней, был свой инкубатор, где Людмила Михайловна выводила цыплят. У юбиляров пять детей, семь внуков и пятнадцать правнуков.



По традиции супруги оставили свои подписи в почётной книге юбиляров семейной жизни Зиминского района и г. Зимы. Представители ЗАГС и администраций Зиминского района и города Зима поздравили супругов Гантимуровых с «благодатной» свадьбой, пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия, вручив памятные адреса, подарки и цветы. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

