Чета из Иркутской области отпраздновала 70 лет семейной жизни

Познакомились супруги Гантимуровы в 1952 году
70-летний юбилей семейной жизни супругов Гантимуровых Михаила Степановича и Людмилы Михайловны отметили в Зиминском районе Иркутской области.
Познакомились будущие супруги в 1952 году на вечеринке у друзей. Он проводил её домой и уже через две недели молодые люди подали заявление в ЗАГС.
Михаил Степанович для Зиминского района и города Зимы личность очень известная и значимая. Более 40 лет своей жизни он посвятил становлению и развитию сельского хозяйства в Зиминском районе, работал директором совхоза «Зиминский». Является кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени, ветераном труда, почётным хлеборобом Зиминского района.
Всегда рядом с ним была и поддерживала во всём любимая жена. Людмила Михайловна работала в Зиминском райисполкоме, затем в Услонском сельском совете Зиминского района, имеет множество наград. Награждена медалью Материнства II степени, ветеран труда. Супруги всю жизнь держали большое крепкое хозяйство: коров, кур, свиней, был свой инкубатор, где Людмила Михайловна выводила цыплят. У юбиляров пять детей, семь внуков и пятнадцать правнуков.
По традиции супруги оставили свои подписи в почётной книге юбиляров семейной жизни Зиминского района и г. Зимы. Представители ЗАГС и администраций Зиминского района и города Зима поздравили супругов Гантимуровых с «благодатной» свадьбой, пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия, вручив памятные адреса, подарки и цветы. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
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