На участие заявлены 16 фильмов
В Туве состоится первый в России Буддийский международный кинофестиваль. В рамках культурного события, которое пройдёт в Кызыле с 3 по 4 декабря, будут представлены кинематографические работы творческих команд из Кыргызстана, Норвегии, Алтая, Бурятии, Татарстана, Мордовии, Калмыкии, Якутии и Тувы.
- На первый буддийский кинофестиваль мы собрали программу с широкой географией, - рассказывает президент и программный директор кинофестиваля Виталий Петров. – Вместе с тем, участвует много работ тувинских авторов. Кто-то из них уже имеет обширную фильмографию, а кто-то делает первые шаги в кинематографе. Но каждый фильм – это своеобразный срез нашего общества.
По информации официального портала Республики Тыва, в рамках конкурсной программы на фестивале будут показаны 6 полнометражных фильмов и 10 короткометражек продолжительностью от 9 до 25 минут. Кроме того, для внеконкурсного показа организаторы подготовили документальный фильм о выдающемся кыргызском пластическом хирурге с мировым именем, чей метод «лоскут в лоскуте» помог более чем 15 тысячам пациентов, взрослым и детям, выздороветь и вернуться к полноценной жизни.
- Многие режиссёры обращаются к теме буддизма, потому что буддизм прост и сложен одновременно, как и наш мир, - считает Камбы-Лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу. - В основе буддизма лежит счастье. Счастье каждого живого существа. И поиск счастья для многих героев фильмов является главным мотивом. Как и прекращение страданий. Эти темы универсальны, потому даже в нерелигиозных, казалось бы, фильмах можно увидеть буддийские мотивы.
Тува примет I Буддийский международный кинофестиваль
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