Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь



- Мы получили гуманитарную помощь, которую вы нам отправили. Спасибо вам за вашу поддержку, для нас это очень приятно, - поблагодарил боец из Северобайкальска.















Часть собранных средств фонда «Мы Вместе» ушла на нужды мобилизованных северобайкальцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Северобайкальска.Командированный сотрудник администрации Михаил Жуков приобрёл для мобилизованных северобайкальцев обмундирование, электростанции, тепловые пушки, обувь, газовые горелки, коврики, строительный материал и многое другое на общую сумму более 500 тысяч рублей. Он встретился с мобилизованными земляками и передал все закупленные вещи, необходимые для несения службы.