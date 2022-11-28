Мобилизованным северобайкальцам передали гуманитарную помощь

Для бойцов приобрели необходимые вещи на сумму более полумиллиона рублей
Часть собранных средств фонда «Мы Вместе» ушла на нужды мобилизованных северобайкальцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Северобайкальска.
Командированный сотрудник администрации Михаил Жуков приобрёл для мобилизованных северобайкальцев обмундирование, электростанции, тепловые пушки, обувь, газовые горелки, коврики, строительный материал и многое другое на общую сумму более 500 тысяч рублей. Он встретился с мобилизованными земляками и передал все закупленные вещи, необходимые для несения службы.
- Мы получили гуманитарную помощь, которую вы нам отправили. Спасибо вам за вашу поддержку, для нас это очень приятно, - поблагодарил боец из Северобайкальска.
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