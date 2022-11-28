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Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками

Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, "Заповедное Подлеморье"
Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали о медведях, которые периодически устраивают погром в Забайкальском национальном парке. Косолапые время от времени озадачивают сотрудников резервата – то мусор уберите, то тропу почините.





- Мы не раз говорили и показывали, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды – многопрофильные специалисты. Им есть чем заняться в любой сезон и погоду. И иногда задачки «подкидывает» не только непосредственное руководство, – отметили в учреждении. – На правах хозяина тайги медведь периодически позволяет себе попроказничать – например, растащить содержимое мусорных баков или расколотить деревянный настил.

В ФГБУ подчёркивают: для животных не существует границ и каких-то маршрутов.

- Весь лес – их дом. А люди, будь то сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) или посетители – всего лишь гости. Так что всё починим и уберём, лишь бы хозяин остался доволен, – добавили в «Заповедном Подлеморье».

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