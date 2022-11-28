Сотрудникам заповедника в Бурятии приходится убирать за медведями-проказниками

Они портят деревянные настилы и разбрасывают повсюду мусор









- Мы не раз говорили и показывали, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды – многопрофильные специалисты. Им есть чем заняться в любой сезон и погоду. И иногда задачки «подкидывает» не только непосредственное руководство, – отметили в учреждении. – На правах хозяина тайги медведь периодически позволяет себе попроказничать – например, растащить содержимое мусорных баков или расколотить деревянный настил.



В ФГБУ подчёркивают: для животных не существует границ и каких-то маршрутов.



- Весь лес – их дом. А люди, будь то сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) или посетители – всего лишь гости. Так что всё починим и уберём, лишь бы хозяин остался доволен, – добавили в «Заповедном Подлеморье».



