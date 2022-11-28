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В Улан-Удэ почтили память милиционера, ценой своей жизни спасшего парня

В Улан-Удэ почтили память милиционера, ценой своей жизни спасшего парня
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Шагдар Мункуев погиб 17 лет назад

Личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтил минутой молчания память своего коллеги, прапорщика милиции Шагдара Мункуева. Дважды кавалер ордена Мужества, сотрудник вневедомственной охраны погиб 17 лет назад, спасая молодого человека от наезда автомобиля.

Вечером в посёлке Загорск 27 ноября 2005 года патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглохла машина.

В это время на дороге на большой скорости показалась машина. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции Мункуев получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.

В январе 2020 года в республиканской кадетской школе-интернате открыли парту героя с размещённой на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.


Справка:

Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награждён орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.
Росгвардия

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