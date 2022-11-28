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В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества

В Бурятии запущен конкурс фотографий ко Дню Героев Отечества
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы победителей разместят на корвете «Алдар Цыденжапов»

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. В преддверии праздника в Бурятии запущен конкурс фотографий. Три лучших снимка будут размещены на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

На конкурс принимаются фотографии, изображающие природу Бурятии, красоту родного края, – всё то, что вдохновит моряков после их нелёгких будней. Работы принимаются до 7 декабря года на электронный адрес [email protected] Затем все снимки будут отправлены на корвет, где сами моряки выберут 3 лучшие фотографии.

- Именно они будут установлены на стене в кают-компании мичманов корвета, и, несомненно, станут любимым местом отдыха для экипажа корабля, - отметила автор проекта, член регионального штаба Народного фронта Марина Аникьева.

По информации пресс-службы министерства образования РБ, условия участия в фотоконкурсе следующие:
1. Фотографии предоставляются в формате JPEG в вертикальном положении. Размер изображения для печати — не менее 7000 пикселей по его короткой стороне. Масштабирование снимка в сторону увеличения не допускается.
2. От одного участника принимается не более 3 работ.
3. Направляя фотографии, участник подтверждает авторство работ.

Справка

Корвет «Алдар Цыденжапов» вошёл в состав Тихоокеанского флота 25 декабря 2020 года. По традиции, этот день на корабле является праздником для всего экипажа. Всего на корвете служат 104 человека, в том числе 6 моряков из Бурятии.

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